Emma Stone tham gia phim lấy cảm hứng từ quái vật Frankenstein

Nữ diễn viên dự kiến tái hợp đạo diễn Yorgos Lanthimos trong “Poor Things” - tác phẩm lấy cảm hứng từ quái vật Frankenstein.

Far Out Magazine đưa tin sau thành công của The Favourite (2018), Emma Stone tiếp tục hợp tác với nhà làm phim Hy Lạp Yorgos Lanthimos trong dự án mới.

Nữ diễn viên dự kiến góp mặt trong Poor Things - tác phẩm điện ảnh có sự xuất hiện của quái vật Frankenstein. Nội dung kịch bản giống với cuốn tiểu thuyết của Mary Shelley, trừ việc quái vật trong phim được hồi sinh, thay vì tạo ra.

Yorgos Lanthimos và Emma Stone tại một sự kiện ở New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Trong phim, Emma Stone thủ vai Bella Baxter. Baxter được mô tả là “một phụ nữ nhẹ dạ, quá khích, tự do và là Frankenstein bản nữ”. Để thoát khỏi gã chồng tồi tệ, Baxter đã trầm mình và chết đuối. Tuy nhiên, thân xác của cô được hồi sinh với bộ não được thay thế bằng não bộ đứa trẻ cô đang mang trong mình trước khi chết.

Cốt truyện Poor Things được Lanthimos và Tony McNamara - biên kịch The Favourite - chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Alasdair Gray. Ngoài Emma Stone, những gương mặt khác cùng tham gia dự án chưa được tiết lộ.

Phim dự kiến bấm máy vào mùa thu.