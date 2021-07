Thành viên Spice Girls và bạn trai chính thức về chung một nhà sau hơn hai thập kỷ hẹn hò.

Theo People, Emma Bunton và Jade Jones đã chính thức trở thành vợ chồng sau hơn 20 năm yêu nhau. Trên Instagram, thành viên Spice Girls xác nhận thông tin này. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh chụp chung với chồng kèm dòng chú thích: "Mr and Mrs Jones".

Phía dưới bài đăng của Bunton, đồng nghiệp của cô ở Spice Girls để lại bình luận chúc mừng. Victoria Beckham viết: "Congratulations. Love u both so much!" (Xin chúc mừng. Yêu cả hai rất nhiều).

Emma Bunton và Jade Jones kết hôn sau hơn 20 năm yêu nhau.

Trước đó, Emma Bunton từng chia sẻ với truyền thông rằng cô và nửa kia tốn khá nhiều thời gian cho việc lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Cả hai vốn là người phóng khoáng, thiếu chỉn chu nên cần chuẩn bị nhiều để ngày quan trọng diễn ra hoàn hảo nhất.

Năm 2017, thành viên Spice Girl chia sẻ với The Sun rằng cô và Jade Jones đã xưng hô vợ chồng.

Trước khi trở thành một cặp, Emma Bunton và nửa kia nhiều lần tan vỡ. Họ quen nhau vào năm 1998 nhưng tới năm 1999, cặp sao chia tay. Một năm sau đó, họ chính thức tái hợp.

Tới năm 2002, cặp sao tiếp tục dính nghi vấn đường ai nấy đi nhưng quay lại vào năm 2004. Năm 2006, Emma Bunton và Jade Jones đính hôn. Hiện tại, cả hai đã có hai con chung là Tate và Beau.