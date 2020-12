Eminem xin lỗi Rihanna do từng ủng hộ Chris Brown

Rapper 48 tuổi gửi lời xin lỗi tới Rihanna thông qua ca khúc “Zeus” nằm trong album mới mang tên “Music to Be Murdered By - Side B”.

Ngày 20/12, Just Jared đưa tin Eminem quyết định xin lỗi Rihanna. Cách đây một năm, một ca khúc của nam rapper bị rò rỉ trên mạng, trong đó có đoạn anh ủng hộ Chris Brown bạo hành bạn gái cũ. "Thành thực mà nói tôi muốn gửi lời xin lỗi em, Rihanna. Xin lỗi vì bài hát bị rò rỉ đó. Tôi không cố ý làm em buồn. Tôi sai rồi", Eminem rap trong ca khúc Zeus. Eminem xin lỗi Rihanna do anh từng đứng về phía Chris Brown sau vụ bạo hành bạn gái. Ảnh: TMZ. Zeus là bài hát nằm trong album mới của "ông hoàng nhạc rap" mang tên Music to Be Murdered By - Side B. Cuối cùng, anh đã nhận sai và gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp. Năm 2019, ca khúc chưa phát hành của Eminem bị rò rỉ trên mạng. Trong bài hát có đoạn rap đề cập đến vụ giọng ca Diamonds bị bạo hành: "Tất nhiên tôi sẽ sát cánh cùng Chris Brown. Nếu là tôi, tôi cũng đánh đập ả khốn đó như thế". Đoạn rap của Eminem nhanh chóng bị truyền thông và khán giả quốc tế chỉ trích. Người hâm mộ chắc nịch những câu hát nhắm vào Rihanna khi nữ ca sĩ từng bị Chris Brown hành hung dã man hồi tháng 2/2009, tức ngay trước thềm lễ trao giải Grammy. Eminem và ca sĩ Rihanna từng nhiều lần hợp tác trong quá khứ. Ảnh: Getty. Bức ảnh Rihanna với gương mặt bầm dập được TMZ đăng tải làm rúng động truyền thông. Vụ bạo hành trở thành đề tài bị báo chí khai thác suốt thời gian dài. Sau đó, rapper da màu bị tòa án xử 5 năm án treo và phải cách xa Rihanna trong phạm vi 10 m. Do đó, những lời rap của Eminem mang ý bênh vực Chris Brown, gọi Rihanna bằng lời lẽ thô tục làm khán giả phật ý. Khán giả càng thấy sốc bởi hai người từng có lần hợp tác thành công và tỏ ra thân thiết trong quá khứ. Năm 2010, bản hit Love the Way You Lie làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc và đánh dấu sự hợp tác thành công giữa Eminem với Riri. Rihanna có bạn trai mới AAP Rocky là người mở màn tour diễn của Rihanna năm 2013. Đến nay, họ từ bạn bè trở thành người yêu của nhau.