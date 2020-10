Eminem - quá khứ tù tội, bị bạo hành và cuộc hôn nhân 72 ngày

"Ông hoàng nhạc rap" có quá khứ đầy biến động như bị cha bỏ rơi, bạo lực học đường và tù tội. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tính cách không ngại va chạm của nam ca sĩ.

CHÂN DUNG

Zing tổng hợp bài viết trên Daily Star, Associated Press nói về góc khuất cuộc đời của Eminem, rapper tài năng được mệnh danh "ông hoàng nhạc rap", nhân dịp nam ca sĩ chính thức bước sang tuổi 48.

48 năm trước, vào ngày 17/10, một trong những rapper vĩ đại nhất mọi thời đại được sinh ra - Eminem, Daily Star mở đầu bài viết nói về quá khứ của nam ca sĩ.

Eminem tên thật là Marshall Mathers. Anh là con trai duy nhất của vợ chồng nhà Mathers, hai thành viên của nhóm nhạc Daddy Warbucks. Từ khi chào đời, cuộc sống của giọng ca Mocking Bird đã gặp nhiều biến cố.

Mẹ anh suýt chết khi vật lộn với cuộc vượt cạn dài 73 giờ đồng hồ. Cha của Marshall cũng sớm bỏ rơi mẹ con cậu và đi theo người phụ nữ khác.

Từ đó, Eminem bị xem là đứa trẻ bất hạnh. Từ việc bị chồng từ bỏ, bà Deborah Rae đã dùng con trai để trút giận. Bạo hành, bạo lực học đường là những thứ anh phải chịu suốt thời thơ ấu.

Biến cố gia đình khiến Eminem có tính cách gai góc, từng bị còng tay ra tòa trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất thế kỷ 21.

Eminem, một tâm hồn tổn thương sâu sắc với tuổi thơ nhiều biến cố. Ảnh: Getty.

"Đứa bé không cha" và tuổi thơ bị bắt nạt

Khi Eminem được 6 tháng tuổi, anh bị cha bỏ rơi. Ông Marshall Bruce Mathers đã từ bỏ vợ và con nhỏ để "đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn".

Sau này khi đã là ca sĩ nổi tiếng, Slim Shady - tên gọi khác của Eminem - công khai nói về quan hệ không mấy tốt đẹp với cha ruột. Rapper sinh năm 1972 cũng không giấu chuyện hai mẹ con anh bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, theo Daily Star, khi giọng ca Love The Way You Lie nổi tiếng toàn cầu, ông Marshall đã tìm cách liên hệ với con trai. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn một trang tin, ông nói từ chối gặp mặt và chưa bao giờ liên hệ vợ cũ.

Năm 2011, Mathers nói với The Mirror rằng ông không quan tâm tiền bạc hay địa vị của Eminem, chỉ muốn gặp lại con. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với con. Tôi muốn con mình biết rằng cha nó vẫn ở đây và sẵn sàng trở lại nếu Marshall cho phép", ông chia sẻ.

Quá khứ không có cha, bị bắt nạt ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và phong cách âm nhạc của Eminem. Ảnh: 8 Mile.

Tuy nhiên, rapper sinh năm 1972 chưa bao giờ muốn hàn gắn với cha ruột. Trong ca khúc My Name Is, Eminem nói về cha bằng lời lẽ đầy thù hận. "Khi bạn nhìn thấy cha tôi, hãy nói rằng tôi đã cắt cổ ông trong giấc mơ", anh viết trong bài hát.

Nỗi căm hận cha ruột bắt nguồn từ việc Eminem bị bắt nạt thậm tệ thời trung học vì không có người lớn bên cạnh bảo vệ.

Trong bài hát Brain Damage, nam ca sĩ kể về quá khứ bị "thằng béo" DeAngelo Bailey bắt anh phải phục tùng. "Tôi bị quấy rối, bắt nạt hàng ngày bởi thằng nhỏ béo ú. Đó là hành động đáng ghét của đứa học sinh lớp 8", anh viết.

Nam ca sĩ cũng nói ám ảnh tâm lý khi bị nhét vào tủ học tập mỗi ngày. Có lần anh còn bị Bailey bắt nạt khi đang trong nhà vệ sinh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, DeAngelo Bailey thừa nhận hành vi bắt nạt nam ca sĩ hồi trung học. Ít lâu sau, anh kiện Eminem tội phỉ báng nhưng bị tòa án bác bỏ.

"Trớ trêu thay đó là một đoạn 'rap diss' nên Bailey không thể làm gì", Daily Star bình luận.

"Đứa con bất hiếu" và lời xin lỗi muộn màng

Gọi Eminem là đứa trẻ bất hạnh vì không chỉ bị cha ruột bỏ rơi, anh còn chịu nhiều hành hạ từ mẹ. Bà Deborah bị tâm thần sau khi trải qua nhiều cú sốc.

Năm 1996, bà Deborah bị truất quyền giám hộ Nathan Mathers, em trai cùng cha khác mẹ của Eminem. Anh khẳng định đã nuôi nấng em mình sau khi mẹ có nhiều biểu hiện bệnh tâm thần.

Trong ca khúc Cleanin Out My Closet, Eminem cho rằng Deborah bị chứng Munchausen, căn bệnh khiến bà cố tình gây đau đớn cho người khác. Anh cũng chỉ trích mẹ ruột là người nghiện ngập và vô trách nhiệm.

Eminem bị nói làm trái với luân thường đạo lý vì chỉ trích mẹ ruột. Ảnh: Time.

Sau khi phát hành ca khúc, anh bị chỉ trích không ít. Truyền thông từng gọi nam ca sĩ là kẻ bất hiếu, viết ca khúc trái với luân thường đạo lý.

Trong cuốn hồi ký My Son Marshall, My Son Eminem, bà Deborah kể những chuyện rất khác về con trai, nhất là chuyện bà như bước qua cửa tử khi sinh con, chăm sóc Eminem vượt qua những cơn sốt nặng nề...

Mãi đến năm 2014, anh chính thức xin lỗi mẹ, tuy có muộn nhưng vẫn kịp quay đầu. Vào Ngày của mẹ, rapper sinh năm 1972 phát hành MV Headlights gửi lời chân thành đến bà Deborah.

"Mẹ ơi con đã làm mẹ thất vọng. Con rất tức giận vì không có cơ hội cảm ơn người sinh ra mình. Mẹ hãy chấp nhận lời xin lỗi này như lời tri ân...", anh viết trong ca khúc.

Sau 20 năm, Eminem chính thức bỏ qua cái tôi và làm lành với mẹ. Anh cũng hối hận vì không chấp nhận để bà xuất hiện tại lễ cưới của mình hay chỉ chu cấp tiền bạc mà không để ý đến mẹ.

Daily Star cho biết mẹ con nam rapper hiện tại có quan hệ tốt đẹp.

Quá khứ tù tội và cuộc hôn nhân ồn ào

Sau thời thơ ấu nhiều biến cố, tuổi trưởng thành của Eminem đầy nổi loạn, nhiều lần vi phạm pháp luật.

Năm 20 tuổi, giọng ca Stan lần đầu bị bắt giữ khi dùng súng bắn sơn tấn công người khác. Trong bộ phim 8 Mile, nam ca sĩ đã kể lại khoảnh khắc phiên tòa xét xử bị hủy bỏ vì người tố cáo không xuất hiện.

Tháng 4/2001, Associated Press đưa tin giọng ca Venom tiếp tục bị kết án hai năm tù giam, sau khi thừa nhận cất giấu vũ khí trong cuộc cãi vã ở hộp đêm thuộc thành phố Detroit, Mỹ.

"Ông hoàng nhạc rap" từng ra tòa vì ghen tuông. Ảnh: AP.

Theo AP, Eminem khai với cảnh sát thấy bảo vệ hộp đêm tên John Guerra hôn vợ mình nên rút súng lục ra để đe dọa, hành hung. Trước đó, truyền thông hoang mang với tin anh phải đối mặt với 5 năm tù. Tuy nhiên, Eminem được hưởng án treo vì chưa có tiền án tiền sự.

“Từng ấy thời gian đủ để trừng phạt Eminem. Tôi nghĩ anh ấy sẽ suy nghĩ kỹ trước khi muốn làm điều ngông cuồng”, thẩm phán Antonio Viviano nói.

Sau phiên tòa, nam ca sĩ khẳng định sẽ làm lại cuộc đời. "Chuỗi ngày căng thẳng đã qua, tôi phải thay đổi tâm tính, dành thời gian cho con gái và âm nhạc", anh nói với AP.

Ngoài biến cố gia đình và cá nhân, Eminem cũng có cuộc hôn nhân ồn ào không kém.

15 tuổi, nam ca sĩ hẹn hò với người bạn từ thời thơ ấu Kimberly Ann Scott và nhanh chóng kết hôn. Năm 1995, Kim sinh cho anh con gái đầu lòng. Thời điểm ấy, Eminem là tên tuổi nổi tiếng. Do tập trung vào sự nghiệp âm nhạc, nam ca sĩ không vội kết hôn.

Mãi đến năm 1999, giọng ca Stan và bạn gái làm lễ cưới. Hôn lễ của anh không có sự góp mặt của mẹ ruột. Trong hồi ký của Deborah, bà nói đã nhiều lần muốn mừng hôn lễ của con trai nhưng Eminem không đồng ý.

Tuy là mối tình thanh mai trúc mã, Kim nhiều lần phản bội chồng. Anh ly hôn Kim sau 10 năm gắn bó vì cô ôm hôn bảo vệ hộp đêm - lý do suýt đẩy ca sĩ tài năng vào đường tù tội.

Eminem khẳng định dành những thứ tốt đẹp nhất cho con gái. Ảnh: Getty.

Không ít lần Eminem được gọi là "trai hư nhưng si tình". Năm 2006, giọng ca Rap God quyết định kết hôn lần nữa với chính người vợ cũ. Anh thậm chí bỏ qua tất cả, nhận nuôi con gái riêng của Kim và con của chị vợ.

Tuy nhiên, chỉ 72 ngày kí vào tờ giấy kết hôn với Kim, Eminem quyết định ly hôn. Hai người từ chối trả lời truyền thông lý do đường ai nấy đi. Theo Daily Star, hiện rapper 48 tuổi và vợ cũ giữ quan hệ tốt đẹp.

Sau 48 năm kể từ ngày chào đời, cuộc đời của Eminem chưa bao giờ bình lặng. Trong giới rapper, ngoài biệt danh bậc thầy gieo vần, rapper vĩ đại... anh được cho là "kẻ thù của nhiều ca sĩ", sẵn sàng xù lông đáp trả. Đây chính là cách làm của những tâm hồn tổn thương sâu sắc.

Sau tất cả, Eminem hiện là tên tuổi hàng đầu của giới rapper, một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất thế giới với thành tích đáng nể. Và cũng ít ai ngờ ca sĩ gai góc như anh lại làm làm tốt vai trò người cha dù sống cảnh "gà trống nuôi con".

"Làm cha là điều quan trọng nhất trên đời. Tôi sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên con bé", anh nói trong cuộc phỏng vấn.

Có lẽ, Eminem đã chịu đủ tổn thương, anh muốn dồn hết tình thương bù đắp cho con gái, như cách xoa dịu chính mình.