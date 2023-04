Emily Ratajkowski sau nụ hôn gây sốc với Harry Styles

Người mẫu Emily Ratajkowski cho biết cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân và tìm kiếm trải nghiệm hẹn hò bên những người đàn ông Hollywood.

Ngày 6/4, Page Six đưa tin trong bài phỏng vấn Los Angeles Times, Emily Ratajkowski được hỏi về nụ hôn với Harry Styles ở Tokyo, Nhật Bản. Cô chia sẻ: "Tôi chắc chắc không nghĩ về đàn ông. Mặc dù, bạn biết đấy, đôi khi mọi thứ đã xảy ra".

Nhớ lại khoảnh khắc đó, người mẫu tỏ ra ngại ngùng. Cô biết chắc mình sẽ gây bàn tán tiêu cực khi hình ảnh được công khai trên mặt báo. Vì nụ hôn này, fan của Styles đã không ngừng "tấn công" cô trên mạng xã hội.

Nguồn tin Page Six cho hay, Ratajkowski hối hận khi khóa môi bạn trai cũ của Olivia Wilde. Hai người đẹp vốn là bạn bè thân trước vụ việc. Hiện, Ratajkowski và Wilde chưa đưa ra phản hồi trực tiếp xoay quanh ồn ào tình cảm này.

Theo nguồn tin, sau sự việc, chân dài sinh năm 1991 cầu xin sự tha thứ từ bạn mình.

Emily Ratajkowski không nghiêm túc trong mối quan hệ với Harry Styles. Ảnh: WireImage/@emrata.

Harry Styles đến Nhật Bản vào tháng 3 để thực hiện concert Love on Tour. Bất ngờ thay, Ratajkowski cũng đến đây. Cả hai bị paparazzi phát hiện hôn nhau đắm đuối trên đường phố Tokyo.

"Emily luôn thu hút anh ấy", một nguồn tin kể với Us Magazine. Cựu thành viên One Direction được cho là vui mừng về việc "kết nối" với cô gái chinh phục trái tim anh từ 8 năm trước. Khi đó, anh được hỏi liệu có đang yêu thầm người nổi tiếng nào không. “Emily Ratajkowski”, giọng ca As It Was trả lời không do dự.

Mặc dù vậy, chuyện tình này được cho là khó tiến xa hơn vì Ratajkowski không tỏ ra nghiêm túc. Hậu ly hôn nhà sản xuất Sebastian Bear-McClard, người mẫu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân và tìm kiếm trải nghiệm hẹn hò ngắn ngủi bên những người đàn ông Hollywood. Trong một podcast phát sóng vào tháng 3, người đẹp bày tỏ muốn tìm một người bạn đời độc lập, bởi cô có cuộc sống viên mãn của riêng mình.