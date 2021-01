Emily gây tranh luận với phát ngôn 'chỉ BigDaddy là rapper'

Năm nay, Giọng hát Việt nhí áp dụng luật chơi khá giống King of Rap. Mỗi đội huấn luyện viên có 150 like tương đương 150 triệu đồng tiền cược. Họ sử dụng số like (tối đa 20 like) vào phần tranh giành thí sinh.