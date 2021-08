Emily Blunt và The Rock tiếp tục hợp tác

Diễn viên Emily Blunt sẽ thủ vai nữ thám tử Kate Warne trong bộ phim điện ảnh mới, do công ty của Dwayne “The Rock” Johnson sản xuất.

Contact Music đưa tin nữ diễn viên Emily Blunt sẽ hóa thân thành Kate Warne - người phụ nữ Mỹ đầu tiên trong lịch sử hành nghề thám tử tại Pinkerton Agency trong dự án điện ảnh mới.

Dự án phim do công ty Seven Bucks Productions thuộc sở hữu của The Rock, Hiram Garcia và Dany Garcia hợp tác sản xuất cùng Ledbury Production của Blunt và Kristina Sorensen Productions. Tác phẩm phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến của Amazon Studios.

Kịch bản phim do Gustin Nash sáng tác. Nhà làm phim cũng đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất. Nash từng thực hiện các bộ phim Youth in Revolt và Charlie Bartlett.

The Rock và Emily Blunt trong sự kiện quảng bá phim Jungle Cruise. Ảnh: Getty Images.

Nhân vật chính trong tác phẩm phiêu lưu, hành động là Kate Warne, người phụ nữ được ví như phiên bản người thật của Sherlock Holmes. Warne đã sử dụng các năng lực thiên phú để xây dựng tiếng tăm trong thế giới thám tử - vốn thống trị bởi nam giới.

Nhờ cống hiến của Kate Warne, phụ nữ đã có cơ hội làm việc trong lực lượng hành pháp. Bà cũng là người đã thay đổi cách thức các thám tử tiến hành điều tra mãi mãi.

Vai Kate Warne góp phần củng cố hình tượng người phụ nữ đi trước thời đại mà Emily Blunt đã xây dựng qua vai Lily Houghton của tác phẩm phiêu lưu, hành động Jungle Cruise. Lily Houghton là một nhà thực vật học quyết đi tìm thứ hoa có khả năng chữa bách bệnh mọc giữa rừng rậm.

Bạn đồng hành của cô trên hành trình ấy là hướng dẫn viên Frank do The Rock thủ vai. Dự án phim về nữ thám tử Kate Warne đánh dấu màn tái ngộ của hai ngôi sao hạng A tại Hollywood. Lần này họ cùng đảm nhận vai trò nhà sản xuất.