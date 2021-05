Emily Blunt không thích phim siêu anh hùng

Nữ diễn viên chia sẻ lý do cô từ chối lời mời đóng phim siêu anh hùng của Marvel Studios trong quá khứ.

Theo Comicbook, khi xuất hiện ở chương trình The Howard Stern Show, nữ diễn viên Emily Blunt đã kể về khoảng thời gian liên tiếp nhận được lời mời góp mặt trong các tựa phim siêu anh hùng của Marvel Studios. Minh tinh từng được nhắm vào vai Black Widow trong Iron Man 2 và Peggy Carter trong Captain America: The First Avenger nhưng cô đều từ chối.

Emily Blunt thuộc nhóm những cái tên hạng A của Hollywood từng được nhà sản xuất nhắm tới cho các dự án siêu anh hùng. Ảnh: Getty Images.

Emily Blunt cho hay cô cảm thấy văn hóa đại chúng đang cạn kiệt ý tưởng mới về các siêu anh hùng. Chính vì thế, nữ diễn viên sẽ chỉ nhận loại vai này nếu cảm thấy nhân vật có điểm gì độc nhất.

“Không phải tôi coi thường những vai diễn này. Tôi rất thích Iron Man và vẫn đang phát cuồng vì nhân vật này khi Marvel Studios đề nghị vai Black Widow. Tôi muốn được hợp tác với Robert Downey Jr., điều ấy chắc sẽ rất tuyệt…

Nhưng đồng thời, tôi cũng băn khoăn không biết dòng phim siêu anh hùng có hợp với mình không. Nó không phải ưu tiên sự nghiệp của tôi. Tôi không thích nó. Thực sự không”, người đẹp chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ quan điểm cá nhân về các sản phẩm giải trí xoay quanh đề tài siêu anh hùng: “Nó đã bị khai thác tới cạn kiệt rồi. Nó khiến chúng ta cảm thấy bội thực, không chỉ trên màn ảnh rộng mà còn ở cả lĩnh vực truyền hình.

Tôi nói vậy không đồng nghĩa cả đời mình sẽ cự tuyệt các vai siêu anh hùng. Chỉ là tôi nhắm tới một kiểu nhân vật thật độc đáo và ấn tượng. Nếu gặp nhân vật như thế, tôi sẽ rất hài lòng”.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ siêu anh hùng bày tỏ hy vọng được thấy Emily Blunt hóa thân thành Sue Storm trong dự án phim làm lại về biệt đội Fantastic Four do Marvel Studios sản xuất. John Krasinski, chồng của Blunt, cũng đứng đầu danh sách những gương mặt fan muốn thủ vai Reed Richard, đồng đội và cũng là bạn đời của Sue Storm.

Về điều này, trong một phỏng vấn thực hiện năm 2020 với Comicbook, Blunt từng nói: “Tôi không chắc. Nếu muốn điều này xảy ra, các bạn phải đề đạt với Feige (chủ tịch Marvel Studios) chứ?

Ý tưởng của người hâm mộ rất đáng yêu và gây bất ngờ. Nhưng tôi vẫn chỉ coi nó là một giả định cho tới khi Marvel Studios công bố cái tên chính thức. Tôi không biết nữa”.

Sau Jungle Cruise, Emily Blunt sẽ có vai diễn siêu anh hùng đầu tay đóng cùng The Rock. Ảnh: Disney.

Theo thông tin từ Netflix hồi tháng 5/2020, Emily Blunt sẽ có vai siêu anh hùng đầu tiên trong dự án Ball and Chain. Tác phẩm được xây dựng từ nội dung bộ truyện tranh siêu anh hùng phát hành trong thập niên 1990.

Ball and Chain xoay quanh một cặp vợ chồng - đang trong giai đoạn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt - được trao thứ siêu năng lực oái oăm chỉ hoạt động lúc họ yêu thương gắn bó. Bạn diễn của Emily Blunt là Dwayne Johnson. Trước đó, cả hai đã thủ vai chính trong tác phẩm phiêu lưu Jungle Cruise của Disney, dự kiến phát hành trong năm nay.