Emiliano Martinez trải lòng về pha cứu thua hay nhất sự nghiệp

"Đó chắc chắn sẽ là pha cứu thua hay nhất trong sự nghiệp của tôi", Emiliano Martinez chia sẻ về tình huống cản phá cú sút của Randal Kolo Muani trong những giây cuối trong hiệp phụ thứ hai, trận chung kết World Cup 2022 gặp Pháp.

"Tôi không thể tận hưởng pha cứu thua trong khoảnh khắc đó, vì đó là một pha phản công nhanh và chúng tôi suýt bị ghi bàn. Tôi chỉ nhớ mình khuỵu xuống khi nghĩ rằng cậu ấy (Kolo Muani - PV) lẽ ra phải ghi bàn!", thủ thành của tuyển Argentina hồi tưởng.

Thủ môn này cũng cho biết rằng không hề nghĩ nhiều đến tình huống cản phá đó, bởi đội tuyển của anh ngay lập tức phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

"Không một phút nào tôi nghĩ về pha cứu thua của mình vì tôi đang tự nhủ rằng chúng ta vẫn chưa thắng trận đấu. Chỉ đến khi xem lại pha bóng trên các phương tiện truyền thông sau trận đấu và tôi mới nhận ra mình đã làm gì".

Thủ thành trong biên chế Aston Villa cũng chia sẻ thêm rằng sẽ không ai nhớ đến tình huống xuất thần đó nếu Argentina gục ngã trong trận chung kết. "Và sau cùng, mọi người coi đó là một bàn thắng như thể tôi đã ghi bàn, nhưng bằng một pha cứu thua", thủ thành 30 tuổi kết lại.

Trong trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar, cú đúp của Lionel Messi và bàn thắng của Angel Di Maria liên tục giúp đội tuyển Argentina vươn lên dẫn trước Pháp. Song, Kylian Mbappe lập hat-trick để giúp "Les Bleus" cân bằng cách biệt 3-3.

Kịch bản của trận tranh cúp vàng quá kịch tính và thậm chí được đẩy lên cao hơn ở cuối thời gian thi đấu chính thức. Bước vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Muani có hội "quý hơn vàng" để kết thúc trận đấu.

Không bị theo kèm và trước mặt chỉ còn thủ thành Martinez, Muani dứt điểm ngay ở nhịp chạm đầu tiên nhưng thất bại. Cái chân trái của Martinez cứu Argentina bàn thua trông thấy, đưa "La Albiceleste" vào loạt luân lưu và giành chiến thắng chung cuộc.

Với màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt giải đấu trên đất Qatar, Emiliano Martinez được trao danh hiệu "Găng tay vàng". Song, ngôi sao người Argentina bị chỉ trích vì có hành động ăn mừng được cho là phản cảm. Thế nhưng, lý giải về màn ăn mừng khiêu khích, Emiliano Martinez cho biết nó hướng đến các CĐV Pháp, những người la ó anh và các đồng đội suốt cả trận đấu.

Martinez trưởng thành từ lò đào tạo của Independiente. Năm 2010, anh gia nhập Arsenal và được cho mượn tại nhiều nơi trước khi được bắt chính cho "Pháo thủ" vào năm 2019. Trong những ngày tháng chơi bóng ở London, Martinez cùng Arsenal giành được một FA Cup và Siêu cúp Anh. Hè 2020, Martinez chuyển đến đầu quân cho Aston Villa với mức phí chuyển nhượng 20 triệu bảng.

Trong màu áo tuyển quốc gia, trước khi tỏa sáng tại World Cup 2022, anh giúp Argentina đăng quang ở Copa America 2021, với tư cách thủ môn hay nhất giải đấu.

