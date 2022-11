Emart Sala khai trương, hút khách mua sắm

Sáng 3/11, Thiso Retail (Tập đoàn thành viên của Thaco) chính thức khai trương siêu thị Emart chi nhánh thứ 2 tại Sala (TP Thủ Đức), thu hút đông khách hàng đến mua sắm.

7h30, Emart Sala bắt đầu mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Không khí lúc này khá nhộn nhịp, ai cũng khẩn trương hoàn thành những khâu kiểm tra cuối cùng, nhân viên sắp xếp hàng hóa chỉn chu lên kệ. Năm 2015, Emart đầu tiên khai trương và đi vào hoạt động tại Gò Vấp (TP.HCM). Thương hiệu siêu thị đến từ Hàn Quốc này vừa mở cửa chi nhánh thứ 2 tại khu đô thị Sala.

Với không gian hơn 6.500 m2, trong đó, diện tích bán hàng hơn 4.000 m2, Emart Sala quy tụ mặt hàng của nhiều thương hiệu uy tín trong nước và các sản phẩm đến từ xứ sở củ sâm để khách hàng lựa chọn. Ngày đầu chính thức mở bán, đa số sản phẩm ở đây đều được giảm giá. Nhiều mặt hàng có giá thấp hơn 50% so với giá gốc. Trong đó, thực phẩm tươi sống là một trong những mặt hàng hút khách. Nhiều người nhận xét siêu thị cung cấp sản phẩm tươi, ngon, nguồn gốc rõ ràng và yên tâm khi lựa chọn. Sáng 3/11, quầy hàng này bày bán đa dạng cá hồi, cá basa, thịt bò… Nhân viên ở đây làm việc không ngơi tay lúc thì sơ chế cá, khi thì đem thực phẩm lên cân, tư vấn khách.

Kế thừa điểm nổi bật của chi nhánh Gò Vấp, siêu thị Emart Sala khoác lên mình phong cách đặc trưng Hàn Quốc với sắc vàng nổi bật, thiết kế hiện đại, trẻ trung và đề cao tính tiện dụng. Emart cũng dành riêng một khu vực rộng trưng bày sản phẩm từ thương hiệu No Brand của Hàn Quốc. Đây là nhãn hàng nổi tiếng được Emart tại Việt Nam nhập khẩu trực tiếp. Với gần 600 sản phẩm, No Brand mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách như đồ gia dụng, điện máy, bánh kẹo…

Khoảng 8h30, Minh Anh (quận 2) cùng bạn đã có mặt tại siêu thị, vừa để mua thực phẩm vừa tham quan không gian mua sắm mới. Nữ khách hàng bày tỏ niềm vui khi siêu thị yêu thích mở cửa chi nhánh gần nhà, tiện cho việc di chuyển. Trước kia, cô phải chạy xe hơn 10 km sang Gò Vấp mua sắm. “Bố trí, không gian ở khu Sala không khác biệt nhiều so với Emart Gò Vấp, thậm chí mức giá thời điểm này rẻ hơn do chương trình khuyến mại khai trương. Do đi sớm, việc mua sắm và thanh toán của tôi khá dễ dàng, không phải chờ đợi”, Minh Anh cho biết.

Càng về trưa, người dân, du khách kéo đến siêu thị càng nhiều. Ở một vài khu vực đặc trưng như quầy ăn uống, thực phẩm sống, khách phải xếp hàng dài chờ đến lượt thanh toán. Tuy nhiên, không hề có cảnh chen lấn trong thời gian mua sắm do nhân viên túc trực ở các quầy hàng hướng dẫn khách. Trong ngày khai trương, Emart Sala đón hàng nghìn lượt khách đa dạng lứa tuổi, nhu cầu. Nhiều bạn trẻ đi từ quận 9, Tân Phú… đến siêu thị lựa chọn sản phẩm, tranh thủ chọn góc background độc lạ check-in mạng xã hội.

Thấy biển quảng cáo Emart Sala khai trương, chị Vân Anh (quận 2) hào hứng đến tham quan, mua sắm. Chị đánh giá thương hiệu này đa dạng hàng hóa, bày bán sản phẩm chất lượng, tươi ngon. Nữ khách hàng hay mua thực phẩm tươi sống, sữa cho con trai và gia đình. “Đi vào ngày khai trương, tôi lựa chọn được nhiều món phù hợp với nhu cầu mà mức giá rẻ hơn. Ở đây cũng có sân chơi riêng cho trẻ em, khu vực ăn uống phía ngoài nên phù hợp để cả gia đình đi với nhau. Nhà tôi dự định quay lại vào cuối tuần sắm sửa thêm cũng như thư giãn”, Vân Anh chia sẻ.

Các quầy ẩm thực luôn đông đúc. Ngoài một số món ăn Việt Nam, Hàn Quốc như tokbokki, chả cá, miến, khu vực này cũng phục vụ suất cơm trưa văn phòng, salad, pizza, spaghetti, sushi, sashimi... Thức ăn, nước uống đa dạng với màu sắc bắt mắt và hương vị thơm ngon là điểm cộng thu hút khách hàng.

Siêu thị có tổng cộng 29 quầy thanh toán, lượng khách được hướng dẫn để trải đều từng khu vực, không xảy ra tình trạng chen lấn hay xếp hàng quá dài lúc này rất đông khách. Trong đó, quầy 25-29 phục vụ cho khách cần thanh toán nhanh thực phẩm. Giải pháp này giúp dân văn phòng ở Sala dễ lựa chọn bữa ăn trong buổi trưa ngắn ngủi. Trải nghiệm mua sắm của khách hàng không chỉ dừng lại sau khi thanh toán. Khu vực bên ngoài tập trung khá nhiều thương hiệu nổi tiếng từ cà phê, nhà hàng đến điện máy gia dụng, khu vui chơi trẻ em hứa hẹn mang đến trải phút giây thư giãn trọn vẹn, tất cả trong một.