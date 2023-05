Em vi phạm nồng độ cồn, anh mang dao ra dọa CSGT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Minh, Huỳnh Tấn Lộc để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 1h15 ngày 1/5, Huỳnh Thanh Minh điều khiển môtô đi trên đường Quốc lộ 55, khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, thì Minh bị tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

Minh bị tổ tuần tra lập biên bản có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Sau đó, Minh gọi điện thoại cho anh họ là Huỳnh Tấn Lộc đến và xin tổ tuần tra bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được đồng ý.

Lúc này, Minh đã giật lại giấy tờ xe, dùng tay đấm vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông và bị khống chế. Thấy vậy, Huỳnh Tấn Lộc lấy con dao gấp đe dọa tổ tuần tra và yêu cầu thả Minh ra.

Trước sự manh động của nghi phạm, một cán bộ thuộc tổ tuần tra đã bắn súng chỉ thiên, yêu cầu Lộc bỏ dao xuống. Sau đó, Lộc cất dao vào túi quần và bị khống chế.

Làm việc với cơ quan công an, cả Huỳnh Thanh Minh và Huỳnh Tấn Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết vào thời điểm trên do say xỉn, không làm chủ được hành vi dẫn đến vi phạm. Trước thời điểm xảy ra sự việc, cả hai đã cùng tham gia ăn nhậu trong nhiều giờ liền.