Em út BTS tiếp bước Ricky Martin ở lễ khai mạc World Cup

Ca sĩ 25 tuổi Jungkook là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc World Cup 2022 lúc 21h tối nay (20/11).

Jungkook được gọi là "niềm tự hào của K-Pop".

Theo thông báo từ chủ nhà World Cup, ngôi sao K-Pop Jungkook sẽ biểu diễn ở lễ khai mạc bên cạnh những tên tuổi đình đám khác như rapper người Mỹ Lil Baby, người vừa phát hành bài hát World Cup "The World is Yours to Take".

Jungkook là main vocal (hát chính) của ban nhạc nam nổi tiếng thế giới BTS. Lần đầu tiên kể từ năm 1998, CĐV mới lại được chứng kiến một ca sĩ solo biểu diễn ở lễ khai mạc sự kiện bóng đá toàn cầu. Cách đây 24 năm, Ricky Martin cũng làm điều tương tự cùng ca khúc bất hủ "The Cup Of Life". "Dreamers" (tạm dịch: Những kẻ mộng mơ) với giai điệu sôi động cùng ca từ thích hợp với thể thao sẽ là ca khúc được Jungkook trình diễn ở lễ khai mạc ngày hội bóng đá thế giới 2022.

Ngoài ra, Nora Fatehi, nữ diễn viên nổi tiếng người Canada, cũng sẽ tham gia biểu diễn một trong những ca khúc chủ đề của World Cup mang tên "Light The Sky".

Người hâm mộ còn háo hức mong chờ màn biểu diễn của Nicki Minaj. Ngôi sao sinh năm 1982 đóng góp phần rap tiếng anh trong ca khúc "Tukoh Taka", bên cạnh đó là phần hát bằng tiếng Saudi Arabia do Myriam Fares thể hiện và phần hát tiếng Tây Ban Nha của ca sĩ Maluma.

Theo truyền thông Anh, Dua Lipa cũng đã được mời dự khai mạc World Cup nhưng ca sĩ người Anh đã phủ nhận thông tin này. Dù vậy, cô tuyên bố vẫn sẽ cổ vũ hết mình cho "Tam sư" ở giải đấu diễn ra trên đất Qatar. "Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira ban đầu cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn nhưng cô đã rút lui bởi lý do cá nhân.

Lễ khai mạc World Cup 2022 diễn ra lúc 21h ngày 20/11 (giờ Hà Nội). Buổi lễ ban đầu dự kiến tổ chức vào 21/11 nhưng được chuyển lên sớm một ngày cùng trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador.

Buổi lễ khai mạc World Cup diễn ra tại Al Bayt, SVĐ có sức chứa 60.000 người. Chủ nhà Qatar tuyên bố sẽ dùng công nghệ tạo ra bữa tiệc ánh sáng, âm thanh và hình ảnh, hứa hẹn mang tới ngày khai mạc hoành tráng bậc nhất lịch sử đồng thời gửi thông điệp chào đón đến người hâm mộ trên toàn thế giới.