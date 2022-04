Em trai Chris Rock thách đấu với Will Smith

Kenny Rock muốn tấn công Will Smith sau vụ anh trai bị tát ở Oscar.

Ngày 13/4, Kenny Rock - em trai Chris Rock - cho biết vừa ký hợp đồng tham gia trận đấu tiềm năng dự kiến diễn ra ở bang California, Mỹ vào 2 tháng tới. Anh muốn đối thủ trên sàn đấu quyền anh lần này là Will Smith.

"Tôi nên tiến lên võ đài và đối đầu Will Smith. Tôi có thể hạ gục anh ta, tôi sẽ để bàn tay này nói chuyện", Kenny nói trên TMZ.

Kenny Rock muốn đấu tay đôi với Will Smith. Ảnh: Daily Mail.

Sau khi Chris bị tát ở lễ trao giải Oscar 2022, Kenny đã liên tục nhắn tin, hỏi thăm tình hình anh trai. Kenny cho rằng Chris đang làm tốt những gì có thể. Thế nhưng anh bày tỏ nghi ngờ về lệnh cấm Will Smith đến Oscar trong 10 năm.

Anh phát biểu: "Chúng ta phải xem liệu Will Smith có thực sự bị cấm trong 10 năm hay không. Có thể sau ba năm, họ (Viện Hàn lâm) nghĩ rằng khán giả sẽ quên chuyện ấy và đưa anh ta trở lại. Chúng ta phải đảm bảo họ thực hiện đúng những gì đã hứa".

Kenny nói rằng anh không rõ Chris có thực sự chấp nhận lời xin lỗi của Will thông qua mạng xã hội hay chưa. Hiện, anh không muốn nhắc chuyện này trước mặt anh trai.

Kenny Rock sinh năm 1979 trong gia đình có 7 anh em, Kenny là em trai của Chris. Anh cũng là diễn viên nhưng không quá nổi tiếng của Hollywood.

Theo People, nhiều người đồng tình quyết định cấm tài tử King Richard dự lễ trao giải Oscar và các sự kiện khác của Viện Hàn lâm trong một thập kỷ. Nhưng hơn thế nữa, có người yêu cầu anh phải trả lại tượng vàng danh giá sau hành vi bạo lực, cựu diễn viên Harry Lennix là một trong những người đó.

Jazzy Jeff bênh vực Will Smith sau cú tát. Ảnh: People.

DJ Jazzy Jeff - bạn thân của Will Smith từ thời hoạt động trong nhóm Hip-hop Jazzy Jeff & The Fresh Prince - bênh vực tài tử. Jazzy nghĩ rằng Will đã thiếu suy xét hậu quả cho hành động, dẫn tới việc làm đáng tiếc. Tuy vậy, nam diễn viên đáng được cảm thông.

"Đừng hiểu nhầm rằng cú tát ấy khiến Will tự hào. Đó là một sự suy xét sai lầm, bạn biết không? Làm ơn đi, Will cũng là con người", nam rapper nói. .