Em trai Ánh Viên thắng nhà vô địch SEA Games

Nguyễn Quang Thuấn vượt qua Trần Hưng Nguyên để về nhất chung kết 400 m hỗn hợp cá nhân nam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 tối 15/12 tại Cung Thể thao Dưới nước (Hà Nội).

Quang Thuấn cho thấy sự tiến bộ tại đại hội. Ảnh: Minh Chiến.

Kình ngư 16 tuổi Nguyễn Quang Thuấn gây bất ngờ ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam, nơi có sự góp mặt của kỷ lục gia SEA Games Trần Hưng Nguyên. Hai kình ngư này cùng Cao Văn Dũng (Hà Nội) bám đuổi quyết liệt trong 250 m đầu. Tuy nhiên sau đó, Quang Thuấn đã bứt lên khi thực hiện hai lượt bơi ếch và tự do.

Quang Thuấn chạm thành bể đầu tiên với thời gian 4 phút 20 giây 19, phá kỷ lục đại hội 4 phút 22 giây 56 do Hưng Nguyên lập cách đây 4 năm. Nhà vô địch SEA Games 31 chỉ về thứ ba với thời gian 4 phút 29 giây 12 trong khi Văn Dũng nhận HCB.

Tại SEA Games 31, Quang Thuấn đạt kết quả 4 phút 22 giây 46, giành HCB khi thua chính Hưng Nguyên, người đã lập kỷ lục đại hội với thông số 4 phút 18 giây 10.

Chị gái Quang Thuấn là Ánh Viên giành HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ. Kình ngư 26 tuổi cán đích với thành tích 2 phút 22 giây 72, vượt qua Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM - 2 phút 24 giây 78).

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ ổn định để đem về tấm HCV thứ 3 cho đoàn Quảng Bình. Kình ngư 22 tuổi về nhất chung kết 800 m tự do nam với thời gian 7 phút 56 giây 49, hơn Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng) gần 8 giây.

Ở chung kết 50 m ngửa nam, Lê Nguyễn Paul (An Giang) vượt qua Trần Duy Khôi để giành HCV với thông số 26 giây 05. Kình ngư 17 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) giành HCV còn lại trong ngày 15/12 đến ở nội dung 800 m tự do nữ với kết quả 9 phút 6 giây 32.

Sau 4 ngày thi đấu môn bơi lội, đoàn Quân đội tiếp tục dẫn đầu với 10 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ. TP.HCM xếp thứ hai với 6 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ trong khi Quảng Bình đứng hạng 3 với 3 HCV, 2 HCB.