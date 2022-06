Em trai Ánh Viên được đầu tư lớn

Nguyễn Quang Thuấn là một trong 4 kình ngư Việt Nam được tập huấn dài hạn tại Hungary để hướng tới những giải đấu lớn của châu lục và thế giới.

Ngày 31/5, Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt đã ký quyết định số 675 và 676 về danh sách đội tuyển bơi quốc gia tham dự giải vô địch thế giới cũng như tập huấn tại Hungary.

9 kình ngư Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Quang Thuấn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Lê Thị Mỹ Thảo và Võ Thị Mỹ Tiên sẽ tranh tài tại giải vô địch thế giới ở Hungary từ ngày 15/6 đến 26/6.

Sau khi kết thúc giải vô địch thế giới, đội tuyển sẽ trở về nước. Riêng 4 kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo và Quang Thuấn cùng huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Vũ ở lại Hungary để tập huấn dài hạn đến ngày 11/9.

Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, các thành viên đội tuyển sẽ tiến hành làm thủ tục visa vào ngày 2/6.

Quang Thuấn cho thấy tiềm năng ở các nội dung hỗn hợp giống người chị Ánh Viên. Ảnh: Minh Chiến.

Việc tuyển bơi Việt Nam có nhiều kình ngư dự giải vô địch thế giới do SEA Games 31 nằm trong danh sách vòng loại. 9 kình ngư kể trên đều đạt ít nhất một chuẩn B để góp mặt tại giải.

Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, đạt chuẩn B ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Kình ngư 16 tuổi gây ấn tượng khi giành tấm HCB với thời gian 4 phút 22 giây 46 ngay trong lần đầu tham dự SEA Games. Quang Thuấn chỉ chịu thua đàn anh Hưng Nguyên, người phá kỷ lục đại hội với 4 phút 18 giây 10, đạt chuẩn B dự giải vô địch thế giới.

Huy Hoàng là kình ngư duy nhất của tuyển bơi Việt Nam giành chuẩn A ở các nội dung 1.500 m và 400 m tự do nam, bên cạnh 3 chuẩn B ở các nội dung 800 m tự do, 200 m tự do và 200 m bướm.

Phó tổng cục trưởng phụ trách Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết Huy Hoàng được đầu tư trọng điểm để tranh HCV Asian Games ở cự ly sở trường 1.500 m tự do nam, nơi anh từng giành HCV Olympic trẻ 2018 và HCB Asian Games 2018.

Tại SEA Games 31, tuyển bơi Việt Nam giành 11 HCV, đều ở các nội dung của nam. Đây là lần đầu tiên các nam kình ngư Việt Nam thắng thế Singapore (8 HCV) tại đấu trường khu vực. Vì vậy, tuyển bơi Việt Nam nhận sự đầu tư lớn với tham vọng soán ngôi của Singapore.