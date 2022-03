'Em gái quốc dân' Moon Geun Young sau 4 lần phẫu thuật

Moon Geun Young được chẩn đoán mắc hội chứng khoang cấp tính vào năm 2017 và đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật. Hiện nữ diễn viên có vết sẹo dài trên tay.

Ngày 16/3, tờ Sports Chosun đưa tin Moon Geun Young trở lại sau thời gian dài gián đoạn do vấn đề sức khỏe. Công ty quản lý đăng tải những hình ảnh mới đánh dấu cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp của Moon Geun Young.

Đây là những hình ảnh đầu tiên của Moon Geun Young kể từ khi ký kết hợp đồng với công ty giải trí mới là Cree. Họ ký hợp đồng độc quyền vào giữa tháng 2. Trong hình ảnh, Moon Geun Young để lộ vết sẹo dài trên cánh tay phải. Đây là vết sẹo từ cuộc phẫu thuật điều trị hội chứng khoang cấp tính.

Moon Geun Young có vết sẹo dài trên tay. Ảnh: Cree.

Moon Geun Young được chẩn đoán mắc hội chứng khoang cấp tính vào năm 2017 và đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật. Hội chứng khoang cấp tính là căn bệnh gây ra bởi tình trạng chảy máu và sưng tấy ở các cơ tay, chân. Vấn đề sức khỏe khiến nữ diễn viên gián đoạn sự nghiệp nhiều năm. Năm 2017, cô hoàn thành vai diễn trong phim Vườn thủy tinh và nghỉ ngơi 2 năm mới tiếp tục tham gia Catch the Ghost.

Đến năm 2021, cô mới đóng phim trở lại. Dự án cô tham gia là Breaking the Memory phát hành cuối năm 2021 trên kênh KBS. Trong phim, Moon Geun Young vào vai Eun Soo. Eun Soo phải chăm sóc người chồng nghiện rượu Seok Young (Jo Han Sun đảm nhận) trong 7 năm. Cô luôn căng thẳng vì hoàn cảnh khắc nghiệt khi phải chăm sóc chồng và tìm kiếm một công việc để trang trải cuộc sống.

Ngoại hình của Moon Geun Young trước và sau khi bị bệnh. Ảnh: Instagram.

Moon Geun Young sinh năm 1987. Cô nổi tiếng sau khi đảm nhận vai chính trong My Little Bride năm 2004. Đây là bộ phim Hàn Quốc ăn khách thứ hai trong năm, sau bom tấn Taegukgi. Theo Korea JoongAng Daily, sau thành công của My Little Bride, báo chí và công chúng phong cho Moon Geun Young danh hiệu "Em gái quốc dân".

Sau đó, Moon Geun Young có nhiều bộ phim thành công khác như Love Me Not, Painter of the Wind, Cheongdam-dong Alice, Cinderella's Sister… Vì sức khỏe và thời gian dài gián đoạn nên những năm gần đây, Moon Geun Young không còn giữ được sức nóng. Ngoại hình của nữ diễn viên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.