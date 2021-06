Em gái ông Biden sẽ ra sách về thời thơ ấu

Valerie Biden Owens, em gái của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ ra mắt cuốn hồi ký “Growing Up Biden” vào năm tới.

Nhà xuất bản Celadon Books thông tin với AP ngày 24/6 rằng cuốn hồi ký Growing Up Biden của bà Valerie Biden Owens sẽ ra mắt vào ngày 12/4/2022.

Nữ tác giả sẽ chia sẻ những câu chuyện từ thời thơ ấu của bản thân, khi là con gái duy nhất trong số bốn anh chị em, cho tới mối quan hệ gắn bó hàng thập kỷ trong công việc với ông Joe Biden.

Bà Owens, hiện 75 tuổi, đã làm việc với anh trai của mình trong gần như toàn bộ sự nghiệp, kể từ thời trung học của bà ở Delaware.

Bà là người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden vào Thượng viện Mỹ năm 1972 và nhiều nỗ lực tham gia chạy đua vào Nhà Trắng năm 1988 và 2008. Dù các chiến dịch tranh cử này không thành công, bà Owens vẫn là cố vấn hàng đầu trong lần tranh cử của ông Biden vào Nhà Trắng năm 2020.

Bà Owens sẽ ra sách về thời thơ ấu của mình và anh trai. Ảnh: AP.

Bà Owens từng từ bỏ công việc giáo viên của mình, chuyển đến ở với anh trai trong bốn năm để giúp chăm sóc cho hai cháu trai, sau khi người vợ đầu của ông Biden cùng con gái 13 tháng tuổi qua đời trong một tai nạn xe hơi năm 1972.

“Valerie Biden là bệ đỡ giúp tôi kiên trì và sau đó xây dựng lại gia đình của mình,” ông Joe Biden từng chia sẻ trong cuốn Promises to Keep: On Life and Politics, xuất bản năm 2007.

Các chi tiết trong hợp đồng ra sách của bà Owens không được tiết lộ. Bà được một đơn vị có tiếng trong ngành xuất bản đại diện trong hợp đồng. Đơn vị này chính là Javelin, có trụ sở tại Washington, từng đại diện cho nhiều nhân vật lớn trong chính trường Mỹ như cựu Giám đốc FBI James Comey, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton và cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.

Celadon Books, một nhánh của nhà xuất bản Macmillan, cũng là nhà sách đã phát hành cuốn sách Promise Me, Dad vào năm 2017. Cuốn sách do chính ông Joe Biden viết và kể về con trai Beau Biden đã chết vì ung thư não năm 2015.

Bà Owens chia sẻ: "Điều mà người nhà Bidens học được từ lâu là những thứ thuộc về gia đình, mối quan hệ gắn kết chúng tôi... với hy vọng sẽ gây được tiếng vang và truyền cảm hứng”.