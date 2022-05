Em gái Người khổng lồ Xanh lộ diện

Trailer chính thức của TV series “She-Hulk: Attorney at Law” đã ra mắt. Đoạn giới thiệu có sự xuất hiện chớp nhoáng của nhiều siêu anh hùng Marvel quen thuộc.



Ngày 18/5, Marvel Entertainment đã đăng tải đoạn phim giới thiệu dài 107 giây cho She-Hulk: Attorney at Law. Tác phẩm siêu anh hùng gồm 9 tập được phát sóng hàng tuần từ 17/8 trên nền tảng trực tuyến Disney+.

Nhân vật chính của She-Hulk: Attorney at Law là Jennifer Walters (Tatiana Maslany), một nữ luật sư ngoài 30 xinh đẹp và tài giỏi. Cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn sau khi được tiếp nhận sức mạnh của siêu anh hùng Hulk. Giờ đây, Walters phải học cách làm quen với tình hình mới - khi cô có thể biến từ một phụ nữ bình thường thành người khổng lồ xanh lá chỉ trong một cái chớp mắt.

Bạn đồng hành của cô trong hành trình khó khăn này là người “tiền bối giàu kinh nghiệm”, cũng là anh họ cô, Smart Hulk (Mark Ruffalo). Trong truyện tranh, Bruce Banner/Hulk là người đã cứu Jennifer Walters từ cửa tử bằng cách truyền cho cô dòng máu nhiễm phóng xạ của mình. Trailer phim không đề cập đến chi tiết này, nhưng dành nhiều thời gian mô tả quãng thời gian Hulk giúp She-Hulk làm quen với sức mạnh mới.

Chi tiết trong trailer She-Hulk: Attorney at Law có kết nối với đoạn cuối của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Disney+.

Cũng trong đoạn giới thiệu, khán giả tái ngộ Abomination/Emil Blonsky do Tim Roth thủ vai. Theo Comicbook, sự xuất hiện của hai nhân vật trong trailer gợi ý về mối liên kết sắp được hé lộ giữa She-Hulk và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Trong cảnh phim, khán giả thấy Emil Blonsky bị nhốt trong một lồng giam với những thanh chấn song gắn đèn đỏ.

Trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sau khi Wong (Benedict Wong) và Abomination kết thúc trận chiến tại Macau, vị phù thủy đã mở cánh cổng không gian đưa con quái thú về "nhà" - một căn phòng với chiếc lồng sắt màu đỏ y hệt. Trước đó, Abomination/Emil Blonsky từng vào vai phản diện chính của The Incredible Hulk (2008).

She-Hulk: Attorney at Law do Jessica Gao cùng các cộng sự xây dựng kịch bản, Kat Coiro và Anu Valia đạo diễn. Phim có sự góp mặt của Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass và Renée Elise Goldsberry trong các vai diễn quan trọng.