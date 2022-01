Em gái khóc khi nói về rạn nứt với Britney Spears

Jamie Lynn Spears khóc và nhắc đến Britney sau khi bị chị gái hủy theo dõi trên mạng xã hội.

Ngày 11/1, chương trình Good Morning America tung trailer hé lộ Jamie Lynn Spears là khách mời số mới nhất. Khi được nhà báo Juju Chang hỏi: "Mọi thứ giữa hai chị em đã trở nên phức tạp?", Jamie lau nước mắt và nói: "Tôi đoán vậy".

Diễn viên 32 tuổi chia sẻ dù tình hình tệ thế nào, cô vẫn tôn trọng và dành tình cảm cho Britney. "Vâng, tôi yêu chị gái mình", Jamie bày tỏ. Nội dung đầy đủ của cuộc phỏng vấn sẽ được lên sóng sáng 12/1 (giờ Mỹ).

Jamie Lynn Spears trong cuộc phỏng vấn trên Good Morning America. Ảnh: The Sun.

Theo Variety, Jamie Lynn đang quảng bá tự truyện Things I Should Have Said, sẽ ra mắt ngày 18/1. Cuốn sách là trải lòng của cô về chị gái và toàn bộ thành viên trong gia đình - những người liên quan đến vai trò giám hộ Britney, cũng như điều mà cô hối tiếc nhưng chưa nói trong nhiều năm.

Việc Jamie Lynn rục rịch ra sách vấp chỉ trích từ khán giả. Nhiều người tố Jamie lợi dụng danh tiếng chị gái để PR chứ không thực lòng muốn tốt cho Britney. Ban đầu, Jamie còn dùng lời bài hát Baby One More Time để đặt tên cho sách. Vì bị phản ứng, cô mới đổi tên sách từ I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out thành Things I Should Have Said.

Đầu tháng 1, Britney nhấn nút hủy theo dõi Jamie Lynn trên Instagram, cắt đứt liên lạc với em gái. Trước đó, công chúa nhạc pop tố Jamie Lynn là một trong những người trục lợi từ quyền giám hộ của cô, dù thông qua tiền bạc hay danh tiếng. Nữ ca sĩ khẳng định: "Jamie Lynn không bao giờ xuất hiện trong đời tôi suốt 13 năm qua".

Britney Spears và em gái dự sự kiện của Disney nhiều năm trước. Ảnh: Vanity Fair.

Britney đã nhiều lần cảnh cáo em gái nên im lặng vì không đủ tư cách lên tiếng. Cô viết trên trang cá nhân: "Nếu chột dạ khi đọc những dòng này, thì các người - những người trơ tráo giả vờ bảo vệ tôi - hãy giữ lại chút thể diện cho mình đi. Nếu các người định đăng thêm gì đó, hãy dừng lại".