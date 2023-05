'Em gái BlackPink' được kỳ vọng bùng nổ ở Kpop

Nam rapper đã xây dựng được vị thế vững chắc của bản thân qua loạt bản hit phủ sóng toàn cầu. Đặc biệt, với Any Song (2021), Zico đã thiết lập nên văn hóa thử thách vũ đạo ở ngành công nghiệp Kpop. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Zico bày tỏ sự tin tưởng vào màn ra mắt của nhóm tân binh vào cuối tháng 5. Sự tò mò ngày càng tăng cao khi BOYNEXTDOOR trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên của Big 4 ra mắt trong năm nay.

ZEROBASEONE (ZB1) : Là nhân tố được khán giả đặt kỳ vọng lớn nhờ sức hút từ show sống còn Boys Planet 999 của Mnet, nhóm nhạc nam được thành lập sau chiến thắng của 9 thực tập sinh trong đêm chung kết gồm Zhang Hao, Sung Han Bin, Seok Matthew, Ricky, Park Gun Wook, Kim Tae Rae, Kim Gyu Vin, Kim Ji Woong và Han Yu Jin. Thời hạn hoạt động của nhóm sẽ kéo dài 2 năm 6 tháng dưới sự quản lý của Wake One Entertainment.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.