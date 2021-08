Em gái 8 tuổi của Selena Gomez

Gracie Teefey được khen về ngoại hình khi xuất hiện cùng Selena Gomez.

Ngày 17/8, People đưa tin Selena Gomez đã chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trên tài khoản cá nhân khi nữ ca sĩ đang cố gắng cùng cô em gái Gracie Teefey tạo một video giải trí.

Trong đoạn video, cô bé 8 tuổi xuất hiện với ngoại hình xinh xắn cùng giọng cười dễ thương. Khác với Selena, Teefey sở hữu mái tóc vàng óng mượt. Tuy nhiên, cả hai chị em đều thừa hưởng nụ cười từ người mẹ là Mandy Teefey.

Từ trước tới nay, rất ít khi Selena Gomez chia sẻ thông tin về những người thân trong gia đình. Được biết, giọng ca Lose You to Love Me có 2 cô em gái, Gracie Teefey chào đời vào năm 2013 sau khi mẹ cô tái hôn. Gomez tiếp tục chào đón cô em gái thứ hai là Victoria “Tori” Gomez sau khi cha cô tái hôn vào năm 2014.

Gracie Gomez xuất hiện cùng Selena Gomez tại buổi ra mắt Frozen 2. Ảnh: Vouge Mexico.

Tháng 7, Selena Gomez đã chia sẻ đoạn video khi hai chị em cùng nhau tái hiện lại một cảnh trong series Full House. Theo đó, Gomez và Teefey diễn lại cảnh tranh cãi giữa hai nhân vật là D.J. (Candace Cameron Bure) và Stephanie Tanner (Jodie Sweetin).

Năm 2017, khi chia sẻ về việc trở thành hình mẫu cho cô em gái, Gomez cho hay: "Tôi luôn nói cho Teefey biết em ấy là một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp. Khi lớn lên, Teefey biết cách tạo nên sức ảnh hưởng từ lời nói của mình. Em ấy sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc trở thành một người lãnh đạo và truyền cảm hứng thông qua bản chất của mình”.