Em gái 14 tuổi của Justin Bieber

Jazmyn - em gái Justin Bieber - vừa bước sang tuổi 14. Trong ngày sinh nhật của em, nam ca sĩ gửi lời chúc mừng và gọi Jazmyn là "cô bé ngọt ngào, xinh đẹp".

Trên trang Instagram, Justin Bieber đăng tải những khoảnh khắc của anh và em gái Jazmyn nhân dịp cô bé bước sang tuổi 14. Giọng ca người Canada cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật em gái.

"Không thể tin được là tôi đang nói những điều này. Nhưng chúc mừng sinh nhật lần thứ 14 của em gái - cô bé ngọt ngào, xinh đẹp, quý giá nhất của anh. Thương em nhiều", nam ca sĩ bày tỏ.

Justin Bieber chúc mừng sinh nhật em gái. Ảnh: @Justinbieber.

Loạt ảnh của hai anh em sau đó nhận được lượng tương tác lớn từ công chúng. Sau vài giờ đăng tải, bức ảnh nhận về hơn 1,5 triệu lượt thích cùng hàng trăm bình luận.

Trước đó, Jazmyn cũng chia sẻ hình ảnh cô bé đi ăn cùng anh trai và Hailey Bieber ở Ontario.

Nam ca sĩ có 3 người em cùng cha khác mẹ là Jazmyn, Jaxon - con của ông Jeremy với người vợ cũ Erin Wagner, và bé Bay Bieber - công chúa nhỏ của cha anh với người vợ sau này, cô Chelsea.

Jazmyn ra dáng thiếu nữ ở tuổi 14. Ảnh: @Jazmynbieber.

Dù sống và làm việc ở Mỹ, vợ chồng Justin Bieber vẫn về thăm gia đình thường xuyên. Anh được kể rất thương lũ trẻ và luôn mua quà cho chúng.

Năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng giọng ca As Long As You Love Me đã về Canada tránh dịch. Anh bày đủ trò để chơi cùng các em. Bên cạnh đó, anh còn dạy lũ trẻ học đàn piano, đánh trống.

Gần đây, Justin Bieber bận rộn với lịch trình dày đặc. Trong tuần tới, anh sẽ có buổi biểu diễn ở Detroit. Sau đó, giọng ca 28 tuổi sẽ trở về Canada để tham gia hai buổi hòa nhạc ở Toronto.