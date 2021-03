'Em của ngày hôm qua', 'Ngốc' và những MV Việt đột ngột bị gỡ

Sơn Tùng không lên tiếng về sự biến mất của Em của ngày hôm qua lẫn Chúng ta của hiện tại. Tuy nhiên, lý do khiến Chúng ta của hiện tại bị khóa được cho là bản quyền. Khán giả chỉ ra giai điệu bài hát giống video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" đăng trên kênh GC từ tháng 9/2020. Khi đó, GC cũng cho biết đã làm việc với Sơn Tùng để giải quyết vấn đề. Một ngày sau, Chúng ta của hiện tại xuất hiện trở lại. Ảnh: NVCC.