Em bé trở thành người thứ 8 tỷ của thế giới

2. Sản phẩm mì gói nào của Việt Nam bị cảnh báo ở Đài Loan? Mì Gấu Đỏ

Mì Hảo Hảo

Mì Cung Đình

Mì Omachi Mì Gấu Đỏ là sản phẩm bị cảnh báo ở Đài Loan. Cụ thể, 15/11, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) công bố lô hàng 500 CTN (945 kg) mì ăn liền tôm chua cay thương hiệu Gấu Đỏ của Nhà sản xuất/xuất khẩu Aia Foods Corporation do Doanh nghiệp Qian Yu Food Enterprise Co., LTD nhập khẩu, qua kiểm tra tại cửa khẩu phát hiện hàm lượng Ethylene Oxide không phù hợp với tiêu chuẩn. Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu đơn vị sản xuất mì ăn liền Gấu Đỏ là Công ty CP Thực phẩm Á Châu khẩn trương báo cáo về quy trình, công nghệ sản xuất do phát hiện có mối nguy chất cấm Ethylene Oxide. Ảnh minh họa: IMMI Ramen.