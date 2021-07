Công chúa Elsa nổi tiếng đến mức nào?

Tháng 7/2015, tức hai năm sau khi Frozen ra đời, thống kê của The New York Times cho thấy trong năm 2014, đã có hơn 1.131 em bé mới sinh tại Mỹ được đặt tên Elsa, giúp nó vươn lên vị trí thứ 286 trong dang sách 500 cái tên phổ biến nhất tại quốc gia này. Đáng nói, đây là lần đầu tiên cái tên Elsa xuất hiện trong top 500 kể từ năm 1917. The New York Times ví von sự kiện này là thời kỳ “bùng nổ em bé Elsa” hậu Frozen.