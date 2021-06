Elon Musk tuyên bố 'tiền không có thật'

CEO Tesla tuyên bố rằng hàng hóa và dịch vụ mới là nền kinh tế thật sự.

Theo Futurism, series những câu khó hiểu và mập mờ của Elon Musk trên Twitter vừa được thêm vào một tweet kỳ lạ.

“Hàng hóa và dịch vụ là nền kinh tế thực sự, bất kỳ hình thức tiền tệ nào cũng chỉ đơn giản là phương thức thanh toán của nó", CEO Tesla đăng vào lúc gần 2h sáng, ngày 6/6.

Elon Musk liên tục có những bài viết khó hiểu trên Twitter. Ảnh: TND.

Dường như Elon Musk đề cập đến việc tiền là phương tiện thanh toán, tạo điều kiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Đây là điều mà bất kỳ ai có trình độ cơ bản, hiểu về cách tiền hoạt động đều có thể nhận ra.

Tuy nhiên, Elon Musk lại là người nổi tiếng trong việc đầu tư vào tiền mã hóa. Thậm chí, chính ông đã có tác động trực tiếp, tạo ra những đợt tăng giảm làm chao đảo thị trường.

So với tiền pháp định, vốn dùng làm phương tiện thanh toán, tiền mã hóa có nhiều đặc điểm khác biệt. Các nhà đầu cơ xem coin như một loại tài sản kỹ thuật số, có thể đầu tư vào và mang giá trị riêng.

Vì vậy, dòng trạng thái nói về vai trò hiển nhiên của tiền từ một “ông trùm" coin như Elon Musk trở nên khó hiểu.

Chỉ vài giờ sau, Elon Musk tiếp tục đăng lên Twitter một bài viết khác, thậm chí còn khó hiểu hơn: “Đừng giết những gì bạn ghét, hãy cứu những gì bạn yêu thích”.

Ngoài ra, ông đổi ảnh đại diện của mình thành một màn hình đen hoàn toàn.

Futurism cho rằng Elon Musk đang trải qua một giai đoạn cảm xúc hỗn loạn. Có thể ông sẽ tiếp tục đăng tải thêm nhiều dòng trạng thái kỳ lạ khác trong thời gian tới.

Ngày 4/6, nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous đã "tuyên chiến" với CEO Tesla Elon Musk. Trong đoạn video có tên Anonymous Message To Elon Musk (Thông điệp Anonymous gửi đến Elon Musk) dài hơn 3 phút, nhóm hacker công kích dữ dội CEO Tesla, cho rằng Elon Musk đã dùng danh tiếng của mình để thao túng thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là Bitcoin.

Anonymous tiếp tục công kích vị tỷ phú, cho rằng ông mắc chứng bệnh Superiority complex (tự xem bản thân giỏi hơn, quan trọng hơn người khác). Họ nhắc lại việc Elon Musk từng huênh hoang tuyên bố mình là “Hoàng đế của Hỏa tinh”.

Theo Anonymous, ông chủ Tesla đang gây hại cho những người thuộc tầng lớp lao động và tương lai của họ bằng cách liên tục khuynh đảo thị trường tiền mã hóa.

Có nhiều lý do khiến cho Anonymous "nóng mặt" với Elon Musk. Quan trọng nhất, nhóm tin tặc này nghĩ CEO Tesla không phải là bạn của mọi người, ngược lại với tôn chỉ "Were are Anonymous" do họ đặt ra.

Trong nhiều năm qua, Anonymous được xem là nhóm tin tặc lớn nhất, nổi tiếng nhất. Lấy biểu tượng mặt nạ Guy Fawkes theo phong cách được miêu tả trong tiểu thuyết và phim V for Vendetta, Anonymous thực hiện nhiều vụ tấn công lớn hệ thống máy tính của các tập đoàn đa quốc gia và một số thành phố.

Theo CryptoNews, chỉ từ giữa tháng 3 tới nay, Elon Musk đã 9 lần trực tiếp nhắc tới Bitcoin trên trang cá nhân của mình. Hai lần trong số đó, ông khiến thị trường đỏ rực, Bitcoin mất giá tới 10%.