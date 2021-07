Lời đề nghị của Elon Musk khiến Tim Cook phải văng tục, cúp máy?

Theo Tim Higgins, phóng viên của Wall Street Journal, Elon Musk được cho là từng thảo luận để Apple mua lại Tesla, nhưng kèm điều kiện khiến Tim Cook phải văng tục.

Trong cuốn sách sắp phát hành có tên Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century, tác giả Tim Higgins, phóng viên của Wall Street Journal, cho biết Tim Cook và Elon Musk từng trò chuyện qua điện thoại về đợt ra mắt xe điện Model 3. Những câu chuyện xoay quanh cuộc gọi được tiết lộ, kể cả việc Cook đề nghị bán Tesla cho Apple.

Theo Los Angeles Times, Musk rất quan tâm đến lời đề nghị bởi Tesla đang gặp rắc rối tài chính vào lúc ấy. Tuy nhiên, ông chỉ chấp thuận với điều kiện được bổ nhiệm làm CEO Apple. Cook được cho đã có lời lẽ thô tục với Musk trước khi cúp máy.

Elon Musk được cho từng chấp thuận để Apple thâu tóm Tesla, nhưng ông phải trở thành CEO Táo khuyết. Ảnh: Business Insider.

Khi nghe điều kiện "Tôi làm CEO" của Musk, Tim Cook nghĩ rằng câu nói trên ám chỉ đến CEO Tesla. Ông lập tức đồng ý bởi khi Apple mua lại hãng âm thanh Beats vào năm 2014, 2 nhà sáng lập Jimmy Iovine và Dr. Dre vẫn được giữ làm CEO của Beats.

Tuy nhiên, Cook đã văng tục rồi cúp máy khi biết điều kiện của Musk là trở thành CEO Apple. "Không phải. Apple. Là CEO Apple cơ", Musk nói qua điện thoại với Cook.

Sau khi câu chuyện trên xuất hiện, Musk đã lên Twitter phản đối nội dung này trong cuốn sách của Tim Higgins. Theo đoạn tweet trên, Musk khẳng định từng tiếp cận Cook về việc bán Tesla cho Apple nhưng bị từ chối. Trong khi đó, Cook cho biết chưa từng nói chuyện với Musk.

"Cook và tôi chưa từng nói chuyện hoặc trao đổi lần nào với nhau... Từng có lúc tôi đề nghị gặp Cook về việc Apple mua lại Tesla mà không có điều kiện. Ông ta từ chối gặp mặt. Lúc ấy, giá trị của Tesla chỉ bằng 6% bây giờ", vị tỷ phú chia sẻ.

"Bạn biết đấy, tôi chưa từng nói chuyện với Elon dù rất ngưỡng mộ và tôn trọng công ty mà ông ấy đã xây dựng", Cook chia sẻ với New York Times vào tháng 4, thời điểm Apple được cho đang nghiên cứu phát triển xe điện, thiết bị cạnh tranh trực tiếp với Tesla.

Trong hội nghị công bố kết quả kinh doanh của Tesla ngày 28/7, Musk đã 2 lần chế nhạo Apple. Vị tỷ phú cho rằng Tesla không sử dụng nhiều cobalt, nguyên tố độc hại thường được dùng để chế tạo pin lithium-ion.

"Tôi tin Apple đã sử dụng 100% cobalt cho sản phẩm pin của họ. Ở Tesla, chúng tôi hầu như không sử dụng chúng trong pin sắt phosphat, nếu tính trung bình chỉ ở mức 2%", CEO Tesla chia sẻ.

Tiếp đến, Musk nhắc đến "khu vườn bị bịt kín". Tên gọi này bắt nguồn từ việc Apple kiểm soát quá chặt chẽ các ứng dụng trên App Store, khiến người dùng và nhiều bên thứ ba gặp bất lợi. Cách làm này đã gặp nhiều chỉ trích, thậm chí khiến CEO Tim Cook hầu toà do vụ kiện với Epic Games.