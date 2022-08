Elon Musk tự nhận là fan Man Utd từ nhỏ

Trả lời một bình luận, Elon Musk cho biết việc muốn mua lại Manchester United chỉ là một trò đùa, dù ông là fan của đội bóng này.

Sáng 17/8, Elon Musk đăng dòng tweet, cho biết muốn mua lại Manchester United, thu về hơn 600.000 tương tác. Chỉ vài tiếng sau động thái này, người đàn ông giàu nhất hành tinh cho biết đó chỉ là một trò đùa. Vị tỷ phú cũng nhận mình là người hâm mộ lâu năm của câu lạc bộ nước Anh.

“Tôi sẽ mua lại Manchester United, không cần khách sáo nhé”, Elon Musk viết. Nhưng khi được một người dùng đặt câu hỏi về sự nghiêm túc của thương vụ, Musk lại phủ nhận.

“Không, đây là một trò đùa tồn tại đã lâu trên Twitter. Tôi không mua đội thể thao nào cả”, Elon Musk trả lời bình luận. Bên dưới dòng tweet, xuất hiện hàng nghìn bình luận của người hâm mộ Man Utd, đa phần thể hiện sự thất vọng. “Tôi đã thật sự vui mừng khi nghe tin ông sắp mua Manchester United. Nhưng bây giờ lại quá đau lòng”, tài khoản @Saintsam02 bình luận.

Để xoa dịu đám đông, CEO Tesla nói rằng nếu có một đội thể thao nào ông muốn mua, đó sẽ là Man Utd. Ngoài ra, vị tỷ phú còn khẳng định Manchester United là đội bóng yêu thích từ bé của ông.

Elon Musk cho biết dòng tweet vào sáng 17/8 là một trò đùa, ông không mua bất kỳ đội thể thao nào. Ảnh: @elonmusk.

Việc Elon Musk xem thông báo mua Man Utd là một trò đùa không làm nhiều người bất ngờ. Bản thân vị tỷ phú cũng có thói quen đùa cợt trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Đồng thời, việc gán ghép tên Elon Musk với việc mua lại công ty nào đó là một meme (trò đùa) phổ biến trên Twitter từ khi ông tuyên bố mua lại nền tảng này.

Các meme này bắt nguồn từ dòng tweet được Elon Musk đăng tải hôm 27/4. “Next, I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in” (Tiếp theo, tôi mua Coca-Cola để bỏ cocaine vào), Musk viết trên Twitter. Chính Elon Musk cũng ủng hộ trò đùa này bằng cách tự đăng lại một bức ảnh chế với nội dung “Tôi sẽ mua lại McDonald’s để sửa hết mấy cái máy làm kem”.

Sáng 17/8, vị tỷ phú cũng đính chính lại dòng tweet đăng nhiều tháng trước. “Tôi cũng không mua lại Coca-Cola để bỏ cocaine vào”, Musk viết.

Việc muốn mua lại Manchester United giống như thông báo thâu tóm Coca-Cola, là một trò đùa của Elon Musk.

Hồi tháng 4, mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền bức ảnh chụp màn hình với nội dung về một tweet từ tài khoản chính thức của Elon Musk. “Now I’m going to buy TikTok and delete it haha” (tạm dịch: Tôi đang chuẩn bị mua TikTok và xóa nó haha”). Bức ảnh này được nhiều trang Facebook tại Việt Nam chia sẻ và thu về hàng nghìn tương tác. Tuy nhiên, đây là tin giả.

Trò đùa của Elon Musk xuất hiện ngay thời điểm Manchester United rơi vào khủng hoảng. Đội bóng toàn thua trong hai trận khai màn EPL 2022-2023. Man Utd đang xếp thứ 20/20 câu lạc bộ tham dự giải đấu này.

Phong độ kém cỏi của đội bóng khiến người hâm mộ phẫn nộ, làm bùng lên phong trào phản đối gia đình Glazer. “Quỷ đỏ” thuộc sở hữu của nhà Glazer từ 2005. Trong đó, hai anh em nhà tỷ phú Avram Glazer và Joel Glazer đảm nhiệm vai trò quản lý chính.

Thống kê cho thấy gia đình Glazer đã mang gần 1,1 tỷ bảng khỏi Man Utd trong 17 năm làm chủ. Con số này bao gồm việc thanh toán lãi suất 743 triệu bảng cho khoản vay mua lại "Quỷ đỏ" năm 2005. Giới chủ Mỹ chi 147 triệu bảng để trả các món nợ khác, thêm 166 triệu bảng tiền cổ tức.