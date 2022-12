Elon Musk tiếp tục sa thải nhân viên Twitter

Tuần qua, rất nhiều nhân viên Twitter đã bị sa thải trong bối cảnh Giám đốc điều hành Elon Musk đang nỗ lực cắt giảm chi phí.

Theo trang tin CNN, những nhân viên bị Elon Musk sa thải chủ yếu thuộc hai bộ phận chính sách công và truyền thông - giải trí. Đặc biệt, Phó chủ tịch chính sách công toàn cầu của Twitter - bà Sinead McSweeney - cũng đã rời công ty vào ngày 23/12 này.

Theo một nguồn thạo tin, tổng số nhân viên còn lại của bộ phận chính sách công hiện là 15 người, giảm một nửa từ mức 30 người trước đó và bằng 1/4 so với thời điểm trước khi Elon Musk mua lại Twitter. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm trao đổi với các nghị sĩ và tổ chức dân sự về các vấn đề như quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư và an toàn trực tuyến.

Chính vì vậy, việc Elon Musk cắt giảm nhân sự của bộ phận chính sách công cũng là đồng thời giải tán các tổ chức như Twitter Trust hay Safety Council - đơn vị có nhiệm vụ giải quyết các yêu cầu của chính phủ và các nhóm dân sự, đồng thời bảo vệ những người dùng dễ bị tổn thương.

Twitter tiếp tục sa thải hàng loạt nhân viên. Ảnh: Richard Drew.

Ngoài ra, do số nhân viên giảm đi, xu hướng ùn đọng công việc có nguy cơ tăng lên và một số chính sách phát triển có thể bị bỏ qua. Theo nguồn tin, Giám đốc cấp cao về chiến lược chính sách công toàn cầu Nick Pickles đã tiếp quản vị trí của bà McSweeney, tuy nhiên Twitter vẫn chưa bình luận gì về thông tin này.

Việc Twitter sa thải hàng loạt nhân viên và sự ra đi của một lãnh đạo cấp cao đã khiến nhiều nhà chức trách trên thế giới hoài nghi về công tác kiểm duyệt nội dung và bảo vệ dữ liệu người dùng của mạng xã hội này. Được biết, sau khi nắm quyền điều hành, Elon Musk đã giảm số nhân viên từ hơn 7.000 xuống dưới 2.000 người.

Vị tỷ phú sau đó thừa nhận rằng dòng tiền của Twitter có nguy cơ bị âm 3 tỷ USD trong năm tới và đây là lý do buộc ông phải cắt giảm mạnh chi phí. Hiện tại, có hơn 100 cựu nhân viên của Twitter đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu Elon Musk đền bù cho họ.

Bên cạnh đó, theo hãng tin AFP, 8 tuần kể từ khi Elon Musk trở thành chủ sở hữu chính thức của Twitter là quãng thời gian nền tảng này có nhiều xáo trộn, với những cuộc sa thải hàng loạt hay các tài khoản bị cấm đã hoạt động trở lại...

Cũng kể từ sau khi ông tiếp quản Twitter, số lượng bài viết có xu hướng phân biệt chủng tộc hoặc thù địch đã gia tăng. Điều này khiến Twitter bị các nhà quản lý soi xét kỹ lưỡng hơn, đồng thời cũng khiến nhiều nhà quảng cáo lớn - vốn mang lại nguồn thu nhập chính cho Twitter - rời bỏ mạng xã hội này. Tính đến ngày 17/12 vừa qua, 72 trên tổng số 100 nhà quảng cáo hàng đầu của Twitter đã tạm dừng các chiến dịch trên nền tảng này.

Nhiều nhà quảng cáo đã rời bỏ Twitter sau khi công tác kiểm duyệt nội dung của mạng xã hội này có vấn đề.

Tháng trước, Ủy viên châu Âu phụ trách Thị trường nội khối Thierry Breton đã cảnh báo rằng Twitter còn nhiều việc phải làm để tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể gồm có những nguyên tắc kiểm duyệt nội dung, gỡ bỏ thông tin sai lệch và hạn chế quảng cáo tập trung vào nhóm đối tượng nhất định. Dự kiến vào đầu năm tới, EU sẽ tiến hành đánh giá mức độ tuân thủ của nền tảng này.

Trong thời gian tiếp theo, Elon Musk có thể cân nhắc tìm Giám đốc điều hành mới cho Twitter sau khi hàng triệu người dùng ủng hộ việc ông từ chức.