Elon Musk tiến thoái lưỡng nan

Khoản vay để mua Twitter sắp đến kỳ trả lãi khiến Elon Musk đứng trước lựa chọn khó khăn, phá sản Twitter hoặc huy động thêm tiền bằng cách bán cổ phiếu Tesla đang trượt giá.

Theo trang tin Bloomberg, đợt trả lãi đầu tiên của Elon Musk - phát sinh từ khoản vay 13 tỷ USD để mua lại Twitter - sẽ đến hạn vào cuối tháng 1. Nếu cộng gộp tất cả các tài khoản - bao gồm cả của Musk, Twitter sẽ có đủ 300 triệu USD để trả khoản lãi đầu tiên.

Tuy nhiên, công ty này vẫn phải lo lắng về khoản nợ 12,5 tỷ USD trong những năm sau đó. Nhất là khi thực thể "đứng tên" khoản nợ là Twitter và không có bất cứ đảm bảo nào từ Elon Musk.

Được biết, kể từ khi tiếp quản công ty mới, Musk đã tìm mọi cách để cắt giảm chi phí: sa thải một nửa số nhân viên, cắt giảm nhiều tiện ích văn phòng, đồng thời tìm kiếm các nguồn doanh thu mới, chẳng hạn như dịch vụ đăng ký Twitter Blue. Dù vậy, doanh thu của mạng xã hội này vẫn tiếp tục giảm so với mức lỗ 221 triệu USD vào năm 2021. Còn Elon Musk thì thường xuyên đưa ra viễn cảnh rằng công ty có thể phá sản.

Trong khảo sát do chính Elon Musk mở ra, nhiều người cho rằng ông nên từ chức CEO Twitter. Ảnh: CNBC.

Nhận xét về điều này, ông Jordan Chalfin - chuyên gia phân tích tín dụng tại CreditSights - cho biết: "Tình hình kinh doanh của Twitter hiện không được như mong đợi, và có quá nhiều rủi ro đối với Musk cũng như các bên cho vay. Tuy nhiên, Twitter chắc chắn sẽ thực hiện khoản thanh toán đầu tiên này bất chấp mọi khó khăn, vì như vậy thì họ mới có thời gian xoay chuyển tình thế".

Không thể không thanh toán

Mặc dù mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng các chuyên gia cho rằng Elon Musk không có lý do gì để bỏ qua khoản thanh toán lãi đầu tiên.

Nếu Twitter không khoản trả lãi đầu tiên, công ty này sẽ bị liệt kê vào danh sách “NCAA” (no coupon at all) - có nghĩa là các khoản nợ không trả lãi và sẽ bị mua lại với giá rẻ hơn để bù cho phần lãi đáng nhẽ phải có. Ngoài ra, mạng xã hội này có thể bị các chủ nợ buộc phải phá sản theo luật Liên bang Chương 11, và các tòa án Mỹ sẽ bắt đầu một quy trình tái cơ cấu nợ.

Nếu tình huống này trở thành hiện thực, Elon Musk - người đang sở hữu khoảng 79% cổ phần của công ty - sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng. Kể cả khi Twitter đang mắc nợ chứ không phải cá nhân Musk, vị tỷ phú này cũng đã bỏ ra 20 tỷ USD trước đó để mua cổ phần của công ty. Số cổ phần đó hiện trị giá khoảng 11,6 tỷ USD - chiếm gần 10% trong khối tài sản 137,4 tỷ USD của ông.

Nhận xét về điều này, nhà phân tích Philip Brendel của Bloomberg Intelligence cho biết: "Nếu xét về việc ai mất nhiều hơn được, chắc chắn Elon Musk sẽ giành chiến thắng. Còn việc ông ấy định xử lý tình huống này như thế nào thì chúng ta khó có thể đoán được".

Giá trị của Twitter liên tục đi xuống kể từ khi Musk tiếp quản. Ảnh: AP.

Hiện tại, Twitter đang có khoảng 1 tỷ USD tiền mặt. Do đó, Elon Musk có thể lựa chọn trả lãi bằng nguồn dự trữ đang cạn kiệt của Twitter hoặc bán thêm vốn cổ phần trong công ty, dù cả hai lựa chọn đều gây thiệt hại.

Ngoài ra, vào năm 2023, lãi suất cho vay tại Mỹ dự kiến tăng nhiều, đồng nghĩa với việc khoản nợ sẽ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn và giá trị doanh nghiệp của Twitter sẽ đi xuống.

Những giải pháp xa hơn

Theo Bloomberg, Elon Musk trước đó đã cố gắng tìm các giải pháp khác cho khoản lãi này để giảm bớt gánh nặng khi lãi suất liên bang tăng vọt.

Theo một nguồn tin nội bộ, cuối năm 2022 vừa rồi, các ngân hàng chủ nợ đã đi đến một phương hướng mới để xem xét thay thế một số khoản nợ lãi suất cao bằng các khoản vay ký quỹ có đảm bảo là cổ phiếu Tesla.

Ngoài ra, khi Elon Musk bán 3,6 tỷ USD cổ phiếu Tesla vào tháng trước, nhiều nhà phân tích cũng suy đoán rằng vị tỷ phú sẽ sử dụng số tiền này để mua lại nợ Twitter từ các ngân hàng - giúp ông có vị thế tốt hơn nếu rơi vào cảnh phá sản. Dù vậy, không rõ liệu Morgan Stanley, Bank of America, Barclays hay các ngân hàng khác có chịu bán lại cho Musk với giá tốt hay không.

Cũng có khả năng Musk quyết định từ bỏ Twitter và tập trung lại vào các công ty hiện tại là Tesla và SpaceX. Mặc dù tỷ lệ xảy ra rất nhỏ nhưng không phải là không thể.

Có nhiều lựa chọn cho Elon Musk, nhưng lựa chọn nào cũng gây ra nhiều tổn thất. Ảnh: The Times.

Tuy nhiên, nếu Elon Musk rời bỏ Twitter, không chỉ ông mà những người ủng hộ khác của mạng xã hội này cũng phải chịu rất nhiều ảnh hưởng. Ví dụ như Qatar Investment Authority (QIA) - đơn vị đã đóng góp 375 triệu USD vào số tiền mua Twitter của Musk - sẽ mất trắng.

Mặc dù vậy, Giám đốc Điều hành của QIA - ông Mansoor Al Mahmoud - vẫn cho biết: "Chúng tôi hợp tác với Elon Musk và ban quản lý Twitter vì kế hoạch mà họ đề ra để phát triển công ty, chúng tôi tin tưởng vào điều này cũng như khả năng xoay chuyển tình thế của Musk".