Elon Musk tạo dáng trên thảm đỏ Met Gala 2022

Trở lại Met Gala sau 4 năm, tỷ phú công nghệ tháp tùng mẹ lên thảm đỏ. Đây là lần đầu ông xuất hiện ở sự kiện giải trí sau thương vụ mua lại Twitter.

Đại tiệc thời trang Met Gala diễn ra sáng 3/5 (giờ Việt Nam) ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, nước Mỹ. New York Times đưa tin tỷ phú Elon Musk và mẹ xuất hiện trên thảm đỏ, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Bà Maye Musk, 74 tuổi, toát lên vẻ sang trọng trong bộ đầm nhung màu đỏ rượu. Cựu người mẫu kết hợp cùng trang sức ngọc trai, túi Lady Dior cổ điển. Bà khoác tay con trai, tươi cười trước ống kính.

Tỷ phú công nghệ có nhiều biểu cảm hài hước khi xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala.

Trong khi đó, vị tỷ phú công nghệ mặc bộ tuxedo đen trắng, kiểu dáng đơn giản. Ông cài nơ trên cổ áo tạo điểm nhấn và có nhiều biểu cảm hài hước trước ống kính.

Business Insider khen ngợi Maye Musk sành điệu, tính cách mạnh mẽ và ngoại hình trẻ trung hơn so với tuổi. Tính cách của Elon Musk cũng được cho là ảnh hưởng từ người mẹ tài năng.

Với chủ đề "Gilded Glamour" (tạm dịch: Hào quang mạ vàng) - tôn vinh vẻ đẹp của sự hào nhoáng, xa xỉ và hưng thịnh của nền thời trang Mỹ, mẹ con Elon Musk được đánh giá ăn mặc chỉn chu, đúng tinh thần đêm tiệc.

Đây là lần đầu Elon Musk tham gia sự kiện giải trí sau khi thông báo mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD . Tuần qua, tỷ phú khuấy động mạng xã hội với tin này. Rất nhiều người phản đối, trong đó phần lớn là giới nghệ sĩ.

Tại Met Gala, khi được phóng viên La La Anthony hỏi về việc thâu tóm Twitter, Musk chia sẻ: "Mục tiêu của tôi là, giả sử mọi thứ hoàn thành, tôi sẽ làm cho Twitter trở nên toàn diện nhất có thể và càng nhiều người sử dụng Twitter càng tốt".

Theo New York Times, lần gần nhất Elon Musk dự Met Gala là năm 2018 cùng với bạn gái cũ Grimes. Năm đó với chủ đề Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (tạm dịch: Thánh thể: Thời trang và những ý niệm Cơ đốc giáo), cặp uyên ương được khen ngợi trang phục mang thông điệp ý nghĩa.