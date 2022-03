Elon Musk muốn lập mạng xã hội mới

Tỷ phú giàu nhất hành tinh dự định tạo một nền tảng mới, hướng đến quyền tự do ngôn luận của người dùng.

Trong bài đăng mới nhất trên Twitter, Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, cho biết ông có thể sẽ xây dựng một nền tảng mạng xã hội hoàn toàn mới. Dự định này đến từ việc ông cho rằng Twitter không đủ tự do ngôn luận.

“Tự do ngôn luận là điều kiện cần thiết của một nền dân chủ. Liệu Twitter có đang thực hiện đúng nguyên tắc này hay không”, CEO Tesla đưa ra nghi vấn, đồng thời tạo cuộc khảo sát ý kiến người dùng. “Kết quả cuộc khảo sát rất quan trọng. Vì thế, hãy cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn”, ông nhấn mạnh.

Đây có thể là nỗ lực của Elon Musk để thoát khỏi sự kiểm soát của SEC trên mạng xã hội, theo thỏa thuận giữa 2 bên vào năm 2018. Ảnh: Reuters.

Kết quả cho thấy hơn 70% người cho rằng Twitter đã không tuân thủ nguyên tắc. Do đó, Elon Musk khẳng định nền tảng này đã không thể xây dựng một môi trường cho phép người dùng tự do ngôn luận, đi ngược lại với mục tiêu của chế độ dân chủ. Ông mong muốn xây dựng một nền tảng với thuật toán mã nguồn mở, đồng thời ưu tiên quyền tự do ngôn luận và hạn chế tuyên truyền thông tin.

Đến trưa 27/3, Elon Musk đăng tweet: “Liệu chúng ta có cần một mạng xã hội mới”, thu hút lượng lớn lượt quan tâm. Gần 250.000 người thích và hơn 5.000 người chia sẻ bài đăng của ông.

Theo Fox Business, Twitter bị những người bảo thủ chỉ trích nhiều năm qua vì hạn chế quyền tự do phát ngôn.

Nếu ý định của Elon Musk thành hiện thực, ông sẽ tham gia vào đội ngũ những công ty công nghệ hướng đến quyền tự do ngôn luận của công chúng, đồng thời lôi kéo lượng lớn người dùng trên các mạng xã hội khác như Twitter, Facebook và YouTube, Reuters nhận định.

Những nền tảng mới như Truth Social của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Gettr, Parler hay Rumber vẫn chưa thể chiếm được sự quan tâm của công chúng hay đạt được mục tiêu về tự do ngôn luận của mình.

Theo Bloomberg, tuần trước, Elon Musk vừa gửi kiến nghị lên Tòa án liên bang Manhattan nhằm hủy bỏ thỏa thuận năm 2018, cho rằng kiểm soát nội dung đăng lên Twitter trở nên không hiệu quả và cản trở tự do ngôn luận của ông. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau đó đã bác bỏ yêu cầu này. Do đó, các bài viết trên Twitter của ông sẽ tiếp tục bị SEC theo dõi và phải được phê duyệt trước khi đăng.