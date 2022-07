Elon Musk đi du lịch ở đảo cho giới siêu giàu

Du lịch xa xỉ phát triển, người dân Mykonos tạo được thu nhập đáng kể từ ngành công nghiệp không khói này. Theo The Guardian, những nhân viên phục vụ tại resort, nhà hàng tại đây chỉ cần làm việc chăm chỉ một mùa du lịch là sống an nhàn cả năm. Hai năm dịch từng khiến cuộc sống của người dân trên hòn đảo này bị đảo lộn. Thị trưởng Konstantinos Koukas cho biết: "Người dân Mykonos đã sốc khi lượng khách du lịch giảm mạnh vào năm 2020. Du lịch bắt đầu hồi sinh từ năm 2021 với lượng khách nghỉ dưỡng tăng gấp đôi so với hồi đầu đại dịch". Ảnh: cavotagoomykonos.