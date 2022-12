Elon Musk đặt sách về ứng xử công sở trong phòng ngủ

Cuốn "Quy tắc ứng xử văn minh và lịch sự nơi công sở và giao tiếp" của tổng thống George Washington được cho là xuất hiện trên bàn của Elon Musk.

Một phần bức ảnh của Elon Musk.

Trong bức ảnh được Elon Musk đăng tải vào thứ 2 với chú thích "bên cạnh giường ngủ", ở góc bên phải của chiếc bàn cho thấy có một vài cuốn sách nhỏ đằng sau bình nước. Một trong số đó được cho là cuốn Rules of Civility and Decent Behaviour in Company and Conversation (tạm dịch: Quy tắc ứng xử văn minh và lịch sự nơi công sở và giao tiếp) của cựu tổng thống Mỹ George Washington, theo Business Insider.

Cuốn sách nằm trong bộ sưu tập "Những cuốn sách về Trí tuệ Mỹ", bao gồm cuốn Hiến pháp Mỹ, Tuyên ngôn Độc lập và Con đường dẫn đến sự giàu có...

George Washington (1732-1799) là tổng thống đầu tiên của Mỹ. Ông cũng được xem là một trong những vị "Cha già của nước Mỹ" có công đánh đuổi thực dân Anh, giành độc lập và kiến tạo một quốc gia mới.

Quy tắc ứng xử văn minh và lịch sự nơi công sở và giao tiếp là cuốn sách được Washington viết tay khi còn là một thanh niên khao khát trở thành một quý ông. Với 36 trang khổ 10,82 x 17,58 cm, cuốn sách bao gồm 110 quy tắc để trở thành một quý ông được Washington dựa trên một bộ quy tắc do các tu sĩ Dòng Tên người Pháp biên soạn vào năm 1595.

Các quy tắc tập trung vào sự tự trọng và tôn trọng người khác thông qua các chi tiết về nghi thức. Cuốn sách cũng đưa ra các gợi ý về các vấn đề như cách ăn mặc, đi đứng, ăn uống nơi công cộng và xưng hô với cấp trên.

Cuốn Quy tắc ứng xử văn minh, lịch sự nơi công sở và giao tiếp của Washington và bộ sách Những cuốn sách về Trí tuệ Mỹ.

Bên cạnh đó, một cuốn sách khác trong bộ sách là Con đường dẫn đến sự giàu có của Benjamin Franklin khá giống với quan điểm làm việc của Elon Musk. Cuốn sách tập hợp các châm ngôn về đạo đức làm việc và sự tiết kiệm, với những câu ngạn ngữ như "không có thành tựu nào mà không có đau khổ" và "ngủ sớm và dậy sớm tạo nên một người đàn ông khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan"...

Elon Musk từ lâu đã được biết đến là một người ham đọc sách và làm việc với cường độ cao. Tại Tesla và SpaceX, ông cho biết mình làm việc tới 120 giờ một tuần.

Vị tỷ phú không có vẻ là người sẽ quan tâm đến các nghi thức truyền thống hay học cách để làm vừa lòng người khác. Vì thế, nếu quả thật ông đang đọc cuốn sách này, thật khó nói ông sẽ áp dụng nó để cải thiện bản thân hay áp dụng cho các nhân viên tại Twitter - nơi ông vừa thay đổi hàng loạt nhân sự và áp dụng quy tắc làm việc mới.

Kể từ khi tiếp quản Twitter, Elon bắt tay vào công việc chấn chỉnh nhân viên. Các nhân viên được yêu cầu "làm việc nhiều hơn", "làm 24/7 theo đúng nghĩa đen" để hoàn thành các mục tiêu do Musk đưa ra.