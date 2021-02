Elon Musk có thể làm đảo lộn thị trường chỉ bằng vài dòng tweet?

Nhiều cổ phiếu bị xem là hết thời bỗng nhiên tăng giá chỉ nhờ vào vài dòng tweet của Elon Musk. Điều này khiến nhiều người lo ngại về khả năng dẫn dắt thị trường của CEO Tesla.

Giá của Bitcoin vượt 20% lên 38.566 USD /đồng vào cuối tuần trước sau khi Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới (theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index) đổi dòng tự mô tả trên Twitter thành "#Bitcoin" và đăng tweet "Nhìn lại, đó là điều không thể tránh khỏi".

Bình luận của Musk được đưa ra sau khi nền tảng giao dịch Robinhood cấm người dùng mua bán cổ phiếu của GameStop và một số cổ phiếu khác. Động thái này cũng khiến nhiều người suy đoán rằng ông đang đầu tư mạnh vào tiền mã hóa, hứa hẹn làn sóng đầu tư mới. Ngay sau đó, hàng loạt nhà giao dịch bắt đầu chi mạnh vào thị trường tiền thuật toán.

Chưa đầy 24 giờ trước đó, ông chủ Tesla đề cập tới CD Projekt, một trò chơi điện tử. Lập tức, giá cổ phiếu của công ty phát triển Cyberpunk 2077 tăng tới 12%. Musk cho biết mẫu xe điện mới Model S Plaid của Tesla sẽ cho phép người sử dụng chơi trò chơi này.

Đầu tuần trước, CEO SpaceX còn khiến giới đầu tư đứng ngồi không yên khi viết các ký tự "Gamestonk!!" trên tài khoản cá nhân và dẫn một liên kết đến nhóm WallStreetBets trên Reddit.

Vài giờ sau bài viết trên, cổ phiếu của GameStop tăng đến 60%. Trong phiên giao dịch kết thúc ngày 26/1 (giờ Mỹ), cổ phiếu GameStop tăng 92,7%, đẩy thị giá của công ty này tăng vọt lên hơn 10 tỷ USD .

Musk tweet trên Twitter với nội dung "Gamestonk!!" và dẫn một liên kết đến nhóm WallStreetBets trên Reddit. Ảnh chụp màn hình.

Kể từ đó, “cơn sốt Reddit” bùng nổ khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ ồ ạt đổ tiền mua cổ phiếu của GameStop, đẩy giá tăng nóng tới 1.600%. Thậm chí một số ứng dụng phải tạm ngừng giao dịch mã này do quá tải. Điều này hoàn toàn trái ngược so với năm 2020, cổ phiếu GameStop bị xem là hết thời do chuỗi cửa hàng game cùng tên có doanh số liên tục giảm.

Đây không phải lần đầu cổ phiếu các công ty gặp biến động vì Elon Musk. Ngày 27/1, CEO Tesla tweet trên Twitter nội dung "Tôi yêu Etsy" sau khi mua chiếc nón len thủ công của hãng này cho chó cưng. Bài viết này giúp cổ phiếu Etsy tăng 8%, trước khi giảm 2,1% vào cuối phiên.

Trước đó vào ngày 12/1, tỷ phú 49 tuổi đăng tải bức hình nhân vật Sachiko Koshimizu trong loạt game Idolmaster. Bức ảnh giúp cổ phiếu tại Tokyo của Bandai Namco Holdings - nhà phát triển Idolmaster - tăng 4,4% trong phiên giao dịch ngày 13/1.

CNBC dẫn lời nhà phân tích Dan Lane của nền tảng giao dịch Freetrade (Anh) nhận định: "Elon Musk có thể tác động tới thị trường khi ông ta nhằm vào những người bán khống. Đã đến lúc chúng ta thảo luận về tính hợp pháp của những hành động như vậy".

Trong khi đó, Vincent Flood, người dẫn chương trình podcast “VideoWeek”, cảnh báo những dòng tweet của ông chủ Tesla có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho giới đầu tư nhỏ lẻ.

Rich Pleeth, cựu nhân viên Google, hiện là doanh nhân và nhà đầu tư công nghệ ở London, cũng đồng ý với quan điểm này. Ông Pleeth cho rằng “Musk có thể làm giàu chỉ bằng một dòng tweet".

Nhiều nhà đầu tư mạo hiểm cũng bày tỏ quan ngại về khả năng “điều phối thị trường” của Musk, khi ông hành động như một người có ảnh hưởng và dẫn dắt nhu cầu trên thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Mỹ và Sở giao dịch chứng khoán New York đều từ chối bình luận về sự việc này.

Elon Musk nhiều lần đề cập tới các công ty nhỏ lẻ trên Twitter. Ảnh: Market Watch.

Trong quá khứ, Musk từng phải đối mặt với án phạt của Ủy ban Chứng khoán Mỹ khi nói về cổ phiếu Tesla trên Twitter. Cụ thể, vào tháng 8/2018, CEO nói rằng ông muốn tư nhân hóa Tesla với giá 420 USD /cổ phiếu và tuyên bố đã đảm bảo được nguồn tài chính để làm điều này.

Kết quả là cả Musk và Tesla đã phải nộp phạt tổng cộng 40 triệu USD để giải quyết vụ kiện. Cũng từ đó, Elon Musk không còn đưa những thông tin về tài chính của Tesla cũng như các vấn đề khác của doanh nghiệp này lên mạng xã hội.

Năm 2020, Musk một lần nữa làm rúng động mạng xã hội khi tweet cổ phiếu Tesla “đã quá cao”. Ngay lập tức, cổ phiếu của công ty này lao dốc tới 10% trước khi tăng trở lại vào một tuần sau đó.

Dù vậy, ảnh hưởng của Elon Musk đến thị trường thông qua những dòng tweet đã thể hiện rõ nhất trong vài tuần gần đây. Hồi đầu tháng, Musk kêu gọi 48,3 triệu người theo dõi mình sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal - nền tảng được điều hành bởi tổ chức phi lợi nhuận.

Ngay sau đó, các nhà đầu tư đổ xô mua cổ phần của Signal và thậm chí nhiều người còn vô tình mua nhầm cổ phiếu của một công ty khác có tên gần giống là Signal Advance.