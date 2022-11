Elon Musk cảnh báo nhân viên Twitter

Elon Musk lần đầu gửi email đến nhân viên Twitter, kèm thông điệp công ty không còn chấp thuận hình thức làm việc từ xa và "khó khăn đang chờ phía trước".

Elon Musk cảnh báo Twitter sẽ còn gặp nhiều khó khăn và buộc nhân viên phải trở lại văn phòng làm việc. Ảnh: Sky News.

Theo Bloomberg, tỷ phú Elon Musk trong lần đầu tiên gửi email đến nhân viên Twitter đã đưa ra cảnh báo công ty đang đối diện “thời kỳ khó khăn phía trước” và yêu cầu chấm dứt ngay hình thức làm việc từ xa.

“Con đường phía trước còn nhiều gian nan và cần phải làm việc cường độ cao để thành công", Musk viết trong email Bloomberg thu thập được. CEO Twitter cũng nói thêm trong một thông báo khác rằng trong vài ngày tới, ưu tiên hàng đầu sẽ là truy quét và vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản nào được phân loại là bot, quấy rối hoặc làm phiền người dùng.

Quy định mới có hiệu lực ngay lập tức của Musk được cho là yêu cầu nhân viên Twitter phải làm việc ở văn phòng tối thiểu 40 giờ/tuần. Nhân viên Twitter chỉ được cho phép làm việc từ xa tùy trường hợp cụ thể mà vị tỷ phú chỉ định.

Trong email, Musk cũng cảnh báo tình hình kinh tế suy thoái ở Mỹ sẽ khiến Twitter gặp khó khăn. Các nhà phân tích đã dự đoán tăng trưởng cho chi tiêu quảng cáo sẽ chậm hơn vào năm 2023. Twitter chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi điều này bởi hiện tại tiền quảng cáo chiếm khoảng 90% doanh thu của công ty.

Ngân sách quảng cáo chiếm khoảng 90% doanh thu của Twitter. Ảnh: SlashGear.

Bên cạnh tình hình chung, doanh thu quảng cáo của Twitter cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc sự bất ổn sau khi Elon Musk tiếp quản. Hiện các nhà quảng cáo lớn đang rất lo ngại về sự ra đi hàng loạt của giám đốc điều hành tại Twitter và kế hoạch kiểm duyệt nội dung mới.

Công ty thực phẩm General Mills Inc., nhà sản xuất Oreo Mondelez International Inc., Pfizer Inc. và Volkswagen AG của Audi nằm trong danh sách ngày càng tăng dừng các thương hiệu đã quảng cáo trên Twitter sau khi Elon Musk tiếp quản công ty, nguồn tin của WSJ cho biết.