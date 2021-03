Vị tỷ phú đã tham gia trào lưu NFT (Non Fungible Token) khi rao bán một bản nhạc điện tử liên quan đến chính cơn sốt này.

Theo The Verge, nội dung bản nhạc liên quan đến NFT, vật phẩm ảo chỉ có thể mua bán trên Internet, được xác định duy nhất dựa trên blockchain.

Ca khúc được Elon Musk đăng lên Twitter với nội dung “Tôi sẽ bán bản nhạc nói về NFT dưới dạng NFT”. Video của bản nhạc là hình ảnh quả cầu xoay vòng, trên đỉnh là từ “NFT” còn phía dưới là dòng chữ “Vanity Trophy”, có thể là tên của bản nhạc.

Bản nhạc của Elon Musk Bản EDM được CEO Tesla rao bán dưới dạng vật phẩm ảo NFT (Non Fungible Token), nội dung liên quan đến chính cơn sốt này.

Chân đế của quả cầu còn in hàng chữ vàng “HODL”, viết tắt của “Hold on for dear life” (tạm dịch: Giữ lấy cuộc sống tốt đẹp). Theo The Verge, đây còn là cách viết khác của “hold” (giữ lấy), từ được sử dụng phổ biến trong giới đầu tư Bitcoin, kêu gọi chủ sở hữu giữ đồng tiền này thay vì bán cho người khác.

Elon Musk cũng là người ủng hộ nhiệt thành của Bitcoin. Hãng xe điện Tesla của ông đã đầu tư 1,5 tỷ USD tiền Bitcoin vào tháng 2, thậm chí lên kế hoạch chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin trong tương lai.

Trong video về bản nhạc NFT của Elon Musk, phía dưới dòng “HODL” còn là hàng chữ “computers” (máy tính) và “never sleep” (không bao giờ ngủ) được in xen kẽ. Giọng ca sĩ nữ lặp lại các câu “NFT for your vanity” và “computers never sleep”.

Trên sàn NFT Valuables, đoạn tweet chứa bản nhạc của Elon Musk đang được trả giá 1,12 triệu USD . Trong khi đó, vị tỷ phú chưa công bố giá khởi điểm của bản nhạc điện tử này.

Đây không phải lần đầu Elon Musk tung ra bản nhạc của riêng mình. Tháng 2/2020, ông đã phát hành bản nhạc điện tử có tên Don’t Doubt ur Vibe, khẳng định tự viết phần lời và góp giọng trong ca khúc. Bài hát được đăng tải dưới tên tài khoản "Emo G Records".

Elon Musk là một trong những người ủng hộ nhiệt thành của Bitcoin. Ảnh: Forbes.

NFT được biết đến nhiều hơn sau khi một video có thời lượng 10 giây của nghệ sĩ kỹ thuật số Mike Winkelmann được bán với giá 6,6 triệu USD . Trước đó, đoạn video hoạt họa Nyan Cat nổi tiếng cũng đã được mua lại trên nền tảng Foundation với giá 587.000 USD hôm 18/2.

Đầu tháng 3, ban nhạc rock Kings of Leon của Mỹ đã phát hành album mới dưới dạng NFT, thu về hơn 1,45 triệu USD sau 5 ngày đầu mở bán. Ngày 11/3, một bức ảnh NFT có tên Everydays: The First 5000 Days của nghệ sĩ Beeple đã được bán với giá 69,4 triệu USD trong một cuộc đấu giá trực tuyến.

Ngoài Elon Musk, CEO Twitter Jack Dorsey cũng tham gia sàn NFT khi bán đoạn tweet đầu tiên của mình trên Twitter. Trạng thái được đăng vào 21/3/2006 với nội dung “just setting up my twttr” (đang cài đặt Twitter của tôi). Hiện tại, mức giá cao nhất cho dòng tweet là 2,5 triệu USD , được trả bởi Sina Estavi, CEO nền tảng công nghệ Bridge Oracle.

Sophia, người máy AI đầu tiên được cấp quyền công dân tại một quốc gia, cũng sẽ đấu giá những tác phẩm NFT của riêng mình vào 23/3.