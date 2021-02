Elliot Page: 'Tôi ước mình công khai chuyển giới sớm hơn'

Bước sang tuổi 34, Elliot Page hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nam diễn viên cho biết anh thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn khi công khai là người chuyển giới.

Ellen Page công khai là người chuyển giới hồi tháng 12/2020. Từ "mỹ nhân" phim X-Men, đến nay anh được công chúng đón nhận là giới tính nam với cái tên Elliot Page.

Nhìn lại chặng đường tìm lại đúng bản dạng giới, sao phim Juno cho rằng đây là hành trình khó khăn và đầy định kiến. SCMP đã có bài phỏng vấn với nam diễn viên, nhân dịp anh chuẩn bị bước sang tuổi 34.

"Tôi đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Mong muốn sống thật của tôi lớn đến mức ngay cả khi mọi người ở Hollywood cho rằng tôi sẽ bị sa thải, tôi vẫn muốn công khai giới tính".

Câu nói này của Elliot Page là điểm nhấn suốt cuộc phỏng vấn. Suy cho cùng, việc công khai chuyển giới chỉ đơn giản là khao khát sống đúng với bản dạng giới vốn có.

Elliot Page xuất hiện trong bom tấn X-Men: The Last Stand ở tuổi 19.

"Tôi như sống lại lần nữa"

- Cuộc sống của anh trước khi chuyển giới có êm đềm không?

- Một số người có thể "gồng mình" và sống bằng cách che giấu con người thật. Với tôi, việc lẩn trốn và sợ hãi là cuộc sống độc hại. Thật bất công khi tôi không thể nắm tay bạn gái hay thoải mái giới thiệu với người khác rằng đó là vợ tôi.

- Như vậy nghĩa là anh và người yêu luôn "gồng mình" để sống?

- Đúng vậy, thật khó chịu khi không thể để bạn đời chính thức bước vào cuộc sống của mình chỉ vì những định kiến. Ngay cả những sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt, họ cũng không thể thoải mái xuất hiện và chia vui với mình.

Nói đúng hơn, bạn không thể sống thật với chính mình và cởi mở với người yêu. Việc ăn mặc cũng không như ý muốn. Tôi không thoải mái khi diện trang phục nữ. Việc ăn mặc nam tính cũng khó có thể xảy ra.

- Khi công khai là người chuyển giới, anh có nghĩ đến hậu quả mà nó để lại, nhất là khi anh đang có sự nghiệp ổn định?

Tôi không muốn giấu giếm thêm, dù Hollywood còn tồn tại những nỗi sợ khó nói nên lời. Nhiều diễn viên thuộc cộng đồng LGBTQ+ phải làm việc trong trạng thái áp lực vì phải che giấu xu hướng tính dục.

Elliot Page nói thấy nhẹ nhõm khi công khai là người chuyển giới.

- Nói như vậy, anh đã thấy nhẹ nhõm?

- Tôi thấy mình như sống lại lần nữa và có thể mở lòng với thế giới. Trong khoảnh khắc đêm hôm trước và ngày hôm sau khi chuyển giới, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều, từ năng lượng, việc đi đứng, cách tận hưởng cuộc sống... Những điều đó khiến tôi thấy tự do và hạnh phúc hơn rất nhiều.

- Anh nghĩ mình sẽ làm gì để giúp đỡ cộng đồng LGBTQ+?

- Tôi cũng hy vọng việc mình công khai là người chuyển giới sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ đang vật lộn với sự xấu hổ và bắt nạt. Với đặc quyền là ngôi sao Hollywood, tôi nhất định phải tận dụng điều đó. Sau khi thực hiện chương trình Gaycation, tôi quyết định du lịch vòng quanh thế giới. Tôi nhận ra rằng cuộc sống có nhiều niềm vui dù bạn là ai đi nữa.

- Là một diễn viên nổi tiếng, làm thế nào để anh cân bằng giữa công việc và những hoạt động ủng hộ cộng đồng LGBTQ+?

- Điều quan trọng là ý chí chiến đấu của bạn lớn đến mức nào. Khi công khai là người chuyển giới, tôi thấy mình đã khác. Tôi có thể tích cực vận động, bảo vệ cộng đồng của mình và tham gia các dự án khác nhau để bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTQ+.

Chỉ cần mình thấy điều đó ý nghĩa thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Việc đấu tranh hiện tại rất quan trọng vì nhiều người chuyển giới đang đối mặt với sự tấn công tàn bạo. Chúng ta phải đấu tranh và bước tiếp vì cộng đồng.

"Tôi yêu cuộc sống hậu chuyển giới"

- Theo anh, có quá muộn khi công khai là người chuyển giới ở tuổi 34?

- Nhìn lại những gì mình trải qua, tôi ước gì mình cởi mở và công khai là người chuyển giới sớm hơn. "Hiệu ứng gợn sóng" rất quan trọng trong hành trình này. Việc công khai và sống đúng với chính mình thay đổi hoàn toàn thế giới của bạn. Hiện tại tôi hạnh phúc rất nhiều và thấy may mắn, biết ơn vì điều đó.

- Anh từng được "cảnh báo" nếu công khai là người chuyển giới sẽ mất hết công việc ở Hollywood, liệu điều đó có xảy ra?

- Tôi thấy hài lòng với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Tôi đang tham gia vào các dự án quan trọng, đóng vai trò sản xuất cho một số phim giống với Into the Forest, phim tôi hợp tác với Rachel Wood năm 2020. Tôi cũng mạnh dạn làm những điều mà trước đây mình do dự.

Elliot Page ước gì công khai là người chuyển giới sớm hơn.

- So với trước khi công khai là người chuyển giới, những vai diễn nữ có làm anh thấy khó chịu hay không thoải mái?

- Tôi không nghĩ mình khó chịu với những vai diễn trước đây. Với The Umbrella Academy, tôi thấy mình gắn kết rất nhiều về mặt tinh thần và cảm xúc với nhân vật Vanya. Tôi rất hiểu cảm xúc bị gia đình cô lập và lạc lõng trong những năm 1960.

Về Lucy trong My Days of Mercy, tôi luôn hứng thú với vai diễn này. Cô ấy luôn trong trạng thái tự vệ và có rất nhiều câu nói mỉa mai. Khi gặp Mercy, cô bắt đầu chuyển biến tâm lý, mở cửa trái tim. Nhân vật này khiến tôi thấy vui vì nhận ra được tầm quan trọng của tình yêu trong cuộc sống.

- Hiện tại, anh tâm đắc với dự án nào nhất?

- Sau khi làm việc với một số nhà hoạt động tại địa phương, chúng tôi đang thực hiện bộ phim tài liệu về môi trường mang tên There Something in the Water.

Với tôi, vấn đề môi trường vô cùng cấp bách. Trong hai tuần, chúng tôi lên ý tưởng, phác thảo cho bộ phim, chúng tôi đã thực hiện và hy vọng sẽ truyền thông điệp tích cực đến mọi người.

Elliot Page đẹp nền nã trước khi công khai là người chuyển giới.

Elliot Page (trước đây là Ellen Page) sinh năm 1987. Trước khi công khai là người chuyển giới, anh được công chúng biết đến là minh tinh thực lực, ngôi sao đa tài của Hollywood.

Anh bén duyên điện ảnh từ năm lên 10 tuổi. Năm 19 tuổi, Page xuất hiện trong bom tấn X-Men: The Last Stand (2006). Đến năm 2007, bộ phim Juno đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao, được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho loạt giải thưởng danh giá như Oscar, BAFTA, Quả cầu vàng và SAG.

Gần đây, Elliot Page tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn siêu anh hùng trong series The Umbrella Academy. Sau khi chuyển giới, nhiều người lo lắng nữ diễn viên không thể làm tốt vai diễn nữ. Đáp lại điều này, ông Nick Adams, giám đốc truyền thông GLAAD, cho biết Elliot Page vẫn tiếp tục chinh phục Hollywood với danh xưng nam diễn viên.

"Là một ngôi sao thực lực, dù nhận thức mình ở giới tính nào, Page vẫn sẽ đảm nhận tốt các vai diễn trong tương lai", ông nói.