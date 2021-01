‘Ellie yêu dấu’ - câu chuyện về nỗi đau và sự hàn gắn

“Ellie yêu dấu” của Lisa Jewell đã bóc tách nội tâm phức tạp của con người khi đối diện nỗi đau.

Ellie yêu dấu (tựa gốc: Then she was gone) được xuất bản lần đầu tiên năm 2017, là tiểu thuyết thứ 15 của tác giả Lisa Jewell. Câu chuyện bắt đầu khi Ellie, một cô gái 16 tuổi với tương lai rộng mở, biến mất vào một buổi sáng đến thư viện. Mọi người đều không chấp nhận sự thật là Ellie bỏ nhà ra đi.

Sách Ellie yêu dấu bản tiếng Việt được mua bản quyền cuối năm 2020. Ảnh: Ilovebooks.

Nỗi đau của người ở lại

Sau khi Ellie biến mất, những kết nối trong gia đình bà hoàn toàn đứt gãy. Laurel bị ám ảnh về sự mất tích của người con gái yêu đến mức không thể nào sống lại cuộc sống bình thường. Bà rời xa hai người con khác của mình là Hanna và Jake. Bà trở nên hoàn toàn lãnh đạm với chồng, Paul, sau đó ly hôn.

Đến 10 năm sau, khi hài cốt của Ellie được tìm thấy, buộc phải chấp nhận sự thật, Laurel bắt đầu cuộc đời mới. Bà gặp gỡ và hẹn hò với Floyd, người đàn ông quyến rũ.

Khi mối quan hệ đang tiến triển, Laurel đã gặp con gái 9 tuổi của Floyd là Poppy. Điều kinh ngạc là Poppy trông giống hệt cô bé Ellie.

Từng chút một vén màn bí mật từ 10 năm qua. Tại sao Ellie lại biến mất? Người đàn ông đó là ai và tại sao nhất định phải tạo ra cuộc gặp gỡ tưởng như là vô tình nhưng đã có sự tính toán từ trước với mẹ của Ellie?

Câu chuyện tưởng đã kết thúc, đến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Những nút thắt từng bước được mở, khiến nỗi đau khơi sâu. Nhưng cũng là lúc Laurel nhận ra rằng bà đã gây tổn thương cho những người ngay bên cạnh mình ra sao.

Hanna là cô gái trưởng thành trong sự khuyết thiếu tình thương của người mẹ. Từ khi em gái mất tích, Hanna cảm giác mẹ cô như đã chết. Cô sống trong không khí ngột ngạt ấy, đánh mất niềm tin và lòng yêu thương. Hanna đã lớn lên trong ẩn ức vừa yêu vừa hận người mẹ của mình. Cô vừa khao khát tình cảm từ bà, lại vừa xa lánh, dằn vặt bà.

Hanna là nhân vật nữ để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người đọc. Cách cô sống tiếp, mỗi ngày cố gắng trong nỗi đau đớn đã mở ra một chút hy vọng cho câu chuyện.

Một cuốn sách với hiện tại và quá khứ đan xen với nhau. Từng tiếng nói được cất lên để làm sáng tỏ một bí mật đen tối, được gây ra bởi một con người với trái tim đã bị đánh cắp.

Tác giả Lisa Jewel. Ảnh: Bookpage.

Tha thứ và hàn gắn

Song song câu chuyện đi tìm sự thật về cái chết của Ellie, tác giả còn khắc hoạ và miêu tả cận cảnh tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con ruột hay nỗi đau dai dẳng khi đột ngột mất đi đứa con thương yêu.

Laurel cho rằng bà phải nhớ tới Ellie mãi mãi. Bà không có quyền được hạnh phúc khi chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Ellie. Nỗi đau khổ, dày vò đã giết chết tâm tư, tình cảm trong người phụ nữ này.

Nỗi đau của người mẹ cũng thôi thúc Laurel tìm kiếm sự thật. Từ ấy, bà có thể khám phá những bí mật trong tâm từ của người con mà bà luôn yêu thương.

Lối miêu tả tâm lý đặc sắc của Lisa Jewell đã đem đến cho người đọc những nhân vật nữ ấn tượng. Laurel, Hanna, hay Ellie đều đã có hành trình dài đấu tranh để kiếm tìm hạnh phúc. Dù bằng cách nào đi nữa, có người thành công, người thất bại, họ cũng đã được lắng nghe.

Ẩn sau câu chuyện mất tích của cô bé Ellie, cuốn sách Ellie yêu dấu cũng là một nghiên cứu phong phú về cách mỗi người phản ứng với đau buồn và cách những tổn thương trong quá khứ chi phối hành trình sống của con người trong tương lai.

Người đọc sẽ lần lượt cảm nhận sự chân thực, phức tạp, cũng như nỗi đau của câu chuyện với những điều sau cùng Ellie tiết lộ. Cái kết có thể chứa đầy nỗi buồn, nhưng nó đem đến một hy vọng - về những ngày tới, khi mặt trời vẫn mọc mỗi ngày.

Những trang văn hồi hộp, bất ngờ sẽ cuốn người đọc vào vòng xoáy của những bí mật, nỗi đau không thể xóa nhòa. Một cuốn sách có thể làm bạn rơi nước mắt vì cảm động.