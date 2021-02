Ellie Goulding lần đầu xuất hiện sau khi thông báo có thai

Nữ ca sĩ người Anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo cô đã ở tháng thứ tám của thai kỳ. Ellie Goulding cho biết đứa con đầu lòng không nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng.

Theo Daily Mail, Ellie Goulding vừa xuất hiện tại một sự kiện sau khi thông báo với người hâm mộ rằng cô đang mang thai. Nữ ca sĩ cho biết mình đang ở tháng thứ tám của thai kỳ và dự kiến sinh con sau vài tuần nữa.

Goulding tạo dáng để khoe bụng bầu trước ống kính. Ở những tháng cuối thai kỳ, cô trông vẫn rạng rỡ, tươi tắn. Nữ ca sĩ tiết lộ cô ban đầu không hề biết mình mang thai và việc có con nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng.

Ellie Goulding rạng rỡ khoe bụng bầu. Ảnh: Rex.

“Chúng tôi biết chuyện vào lúc kỷ niệm một năm ngày cưới. Điều này không hề nằm trong dự định, nhưng việc mang thai chắc chắn cực kỳ có ý nghĩa đối với tôi”, cô nói.

Ellie Goulding kết hôn với Caspar Jopling vào năm 2019. Ảnh: The Sun.

Nói về những tháng đầu mang thai, cô chia sẻ rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cô không thể tin được, nhất là khi Goulding vẫn ăn uống như bình thường và không có dấu hiệu nghén.

Nhưng sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ellie Goulding có nhiều thay đổi chóng mặt, như việc thèm thức ăn nhanh.

Giọng ca Love Me Like You Do cảm thấy háo hức khi sắp trở thành mẹ. “Tôi mong được làm mẹ, nhưng cũng muốn chắc chắn mình có thể tiếp tục làm việc. Tôi mong chờ được trở lại với những chuyến lưu diễn, dành thời gian trong phòng thu. Nhưng với thử thách quan trọng này, tôi tin mình sẽ làm tốt”, cô chia sẻ.

Ellie Goulding kết hôn với doanh nhân Caspar Jopling vào năm 2019. Đám cưới quy tụ nhiều ngôi sao lớn như nữ diễn viên Sienna Miller, ca sĩ Katy Perry, James Blunt...