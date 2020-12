Ellen DeGeneres dừng quay show vì mắc Covid-19

Trên Twitter hôm 10/12, Ellen DeGeneres thông báo bà đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người dẫn chương trình The Ellen DeGeneres viết: "Chào mọi người, tôi muốn thông báo cho các bạn biết rằng tôi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. May mắn tôi vẫn cảm thấy khoẻ. Tất cả người đã tiếp xúc gần với tôi đều đã được thông báo, và tôi đang tuân thủ những chỉ dẫn từ CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh). Mong các bạn khoẻ mạnh và an toàn".

Ellen DeGeneres nói sẽ gặp lại khán giả khi hết bệnh nhưng không tiết lộ nguồn lây nhiễm. Thông tin khiến người hâm mộ bất ngờ. Nhiều lời động viên, chia sẻ đã được gửi đến ngôi sao 62 tuổi.

Ellen DeGeneres dừng quay show vì dương tính với nCoV. Ảnh: People.

Trả lời tờ People, công ty Telepictures (đơn vị sản xuất The Ellen DeGeneres show) cho biết với tình hình hiện tại, các tập mới của chương trình buộc phải dừng ghi hình đến tháng 1/2021.

The Ellen DeGeneres show là chương trình hiếm hoi có khán giả đến trường quay tham dự giữa thời dịch. Tuy nhiên, con số giảm từ 300 xuống 40 để đảm bảo an toàn. Trong show, các khách mời ngồi xa nhau, đeo khẩu trang và được khai báo y tế.

Mới được phát sóng trở lại hôm 21/9, The Ellen DeGeneres show tuy bị giảm rating nhưng vẫn có sức hút với khán giả nhờ chương trình 12 Ngày tặng quà. Theo đó, MC sẽ tặng quà Giáng sinh sớm từ những nhà tài trợ. Năm nay dự định tặng quà cho đội ngũ bác sĩ và các bộ y tế đang làm nhiệm vụ chống dịch.

The Ellen DeGeneres show bị hoãn một thời gian vì nhiều scandal. Ảnh: Vanity Fair.

Vào mùa hè, tập đoàn WarnerMedia mở cuộc điều tra The Ellen DeGeneres show sau rất nhiều cáo buộc về môi trường làm việc độc hại. Trong đó, DeGeneres bị nhân viên tố lạm dụng lao động, phân biệt chủng tộc và những hành vi tình dục sai trái.

Sau scandal, DeGeneres mất lượng lớn người hâm mộ trung thành. Nữ MC gạo cội phải lên tiếng xin lỗi và tăng lương cho nhân viên, cố gắng sửa chữa sai lầm của mình.

Trong tập mở đầu mùa thứ 18 hồi tháng 9, DeGeneres phát biểu: "Tôi biết được một số điều đáng lẽ không bao giờ diễn ra đã xảy ra tại đây, và tôi muốn xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng. Tôi buồn, tức giận, lo lắng, tuyệt vọng, và thiếu kiên nhẫn. Chính vì thế, tôi đang dần hoàn thiện mình".