Elle Fanning chia tay bạn trai hơn 13 tuổi

Page Six đưa tin Elle Fanning và Max Minghella chính thức đường ai nấy đi sau 4 năm gắn bó. Trước đó, cặp sao không chia sẻ nhiều về đời sống tình cảm. Fanning và Minghella có một cuộc sống yên bình nhờ né tránh sự chú ý từ giới truyền thông.

Trong buổi phỏng vấn cùng tạp chí Harper's Bazaar, Fanning cho hay: “Tôi là một người lãng mạn trong vô vọng. Tôi tin vào tình yêu sét đánh. Mọi người có thể thấy điều đó điên rồ nhưng tôi tin vào những chuyện như vậy. Tôi cảm thấy đó là định mệnh của mình”.

Cả hai lần đầu gặp nhau khi hợp tác chung trong bộ phim Teen Spirit (2018). Tác phẩm do Max Minghella biên kịch kiêm đạo diễn. Trong phim, Elle Fanning thủ vai nữ chính Violet, một thiếu niên người Ba Lan với ước mơ trở thành ngôi sao nhạc pop.

Tới mùa hè năm đó, Elle Fanning và Max Minghella dấy lên tin đồn tình cảm khi được người hâm mộ bắt gặp đi dạo tại London (Anh), trò chuyện vui vẻ.

Elle Fanning cho thấy sự tinh tế mỗi khi đề cập về mối quan hệ của cô với bạn trai. Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight vào năm 2019, cô nhận định Minghella là một người bạn tốt. Cặp uyên ương có màn ra mắt khi sánh đôi trên thảm đỏ tại Met Gala 2019.

Bên cạnh đó, Minghella không ngớt lời khen ngợi dành cho Fanning bởi cô là diễn viên duy nhất đáp ứng các tiêu chí cho bộ phim Teen Spirit mà anh làm đạo diễn.

"Bạn phải có khả năng hát, nhảy, có khả năng nói tiếng Ba Lan một cách trôi chảy, nói đúng giọng Anh. Ngoài ra, bạn phải cùng độ tuổi với nhân vật và truyền tải sắc thái bộ phim tốt nhất có thể. Rất nhiều đầu việc cần phải thực hiện cùng lúc và Elle Fanning thực hiện mọi thứ đúng như mong muốn với một thái độ chuyên nghiệp", anh nói.

Nguồn tin thân cận chia sẻ với Us Weekly rằng khoảng cách 13 tuổi không là trở ngại với Elle Fanning và Max Minghella trong mối quan hệ này. Ngôi sao sinh năm 1998 bị hấp dẫn bởi sự trưởng thành và thông minh của bạn trai. Minghella là một người giàu tri thức với niềm đam mê mạnh mẽ dành cho nghệ thuật và văn hóa.

