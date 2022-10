Elizabeth Olsen xấu hổ và thực tế 'ngớ ngẩn' đằng sau kỹ xảo Marvel

Việc Elizabeth Olsen không ngại bày tỏ cảm xúc tiêu cực về các cảnh quay trong phim Marvel phần nào cho thấy sự thật đằng sau hãng phim nổi tiếng.

Hành động luôn là phân đoạn đắt giá nhất trong loạt phim siêu anh hùng của nhà Marvel. Các phân cảnh cháy nổ, đánh đấm nghẹt thở tạo nên sự gay cấn nhất định, giúp các tác phẩm trở nên thu hút hơn. Thế nhưng, sự thật là không phải ngôi sao nào cũng cảm thấy thoải mái khi đóng các cảnh hành động với phông xanh.

Gần nhất, minh tinh Elizabeth Olsen vừa chia sẻ với Variety sự thật ít ai ngờ. Cô cho rằng cảnh hành động trong bom tấn Marvel khiến cô cảm thấy xấu hổ, thực tế trông “ngớ ngẩn”. Sự việc khiến dân tình xôn xao vì đây không phải lần đầu tiên Marvel gây ồn ào vì những hiệu ứng kỹ xảo vi tính.

Lý do Elizabeth Olsen xấu hổ

Sinh năm 1989, Elizabeth Olsen gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai Wanda Maximoff (hay Scarlet Witch) kể từ Avengers: Age of Ultron (2015). Đến nay, cô đảm nhận nhân vật tất cả 5 lần trên màn ảnh rộng, gần nhất là Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Theo thời gian, vai diễn được đánh giá cao, được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp Elizabeth Olsen. Đặc biệt, màn hóa thân trong WandaVision (2021) mang về cho cô đề cử giải Quả cầu Vàng, Emmy lẫn Critics' Choice cho hạng mục diễn xuất.

Wanda Maximoff (hay Scarlet Witch) là vai diễn quan trọng trong sự nghiệp Elizabeth Olsen.

Sự thật là ngoài phim Marvel, Elizabeth Olsen chưa thể tỏa sáng trong các tác phẩm khác. Từ một diễn viên vô danh, Elizabeth Olsen dần bước lên bục ngôi sao nhờ những thước phim siêu anh hùng. Nhân vật Wanda Maximoff cũng mang về cho cô lượng người hâm mộ đông đảo toàn cầu.

So với các siêu anh hùng khác của nhà Marvel, Wanda Maximoff được mệnh danh nữ phù thủy mạnh mẽ nhất. Điểm đặc biệt của nhân vật là khả năng thi triển phép thuật đa dạng, vừa có thể điều khiển tâm trí người khác lại còn thêm sức mạnh vô biên, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải khiếp sợ.

Wanda Maximoff từ một vai phụ dần được đẩy lên thành nhân vật chính trong WandaVision (2021), thậm chí là tuyến quan trọng trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), giúp phim thu về gần 1 tỷ USD phòng vé khi ra mắt.

Tuy nhiên theo Insider, cảnh phim ấn tượng về Wanda Maximoff lại chính là trong Avengers: Infinity War (2018) khi nhân vật cố gắng lấy viên đá tâm trí khỏi Vision (Paul Bettany), đồng thời chống lại Thanos (Josh Brolin). Khoảnh khắc đó, Elizabeth Olsen phải diễn hoàn toàn trước phong xanh, đồng thời thể hiện kỹ năng diễn xuất trong phân đoạn Wanda Maximoff gục ngã vì nỗ lực nhưng thất bại, chứng kiến người mình yêu thương tan thành mây khói.

Nhiều ý kiến của người xem cũng đồng tình, cho rằng đây là một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất phim, cũng là khoảnh khắc quan trọng trong đời Wanda Maximoff.

Song, trái ngược với tình yêu của khán giả, Elizabeth Olsen tỏ ra không hài lòng về quá trình làm việc với Marvel. Theo cuộc phỏng vấn với Variety, minh tinh mô tả những phân cảnh thi triển phép thuật trên trường quay là “ngớ ngẩn”. Phân đoạn trong Avengers: Infinity War lại chính là khoảnh khắc khiến Olsen xấu hổ.

Cô cho biết: "Thật xấu hổ với cảnh đó, giống như kiểu cả thế giới đang phụ thuộc vào bạn. Tôi nhẹ nhõm khi kết thúc cảnh này, và chỉ biết cười khúc khích mỗi lúc nhớ lại. Tôi hiểu khi không có hiệu ứng, hành động khua chân múa tay của chúng tôi thật ngớ ngẩn. Chúng tôi biết điều đó nhưng phải làm hết mình để ê-kíp xử lý hậu kỳ".

Cảnh quay ấn tượng nhất của Wanda Maximoff trong Avengers: Infinity War (2018) lại là cảnh khiến Elizabeth Olsen xấu hổ.

Giải thích về cách làm của Marvel, Elizabeth Olsen cho rằng hãng muốn chiều chuộng người xem là chính. “Đơn giản vì khán giả cũng thích như vậy", cô nhấn mạnh. Thậm chí, minh tinh còn ước có một ngày nhà sản xuất phát hành phiên bản phim không hiệu ứng “để mọi người thấy những gì xuất hiện trên màn hình nực cười ra sao".

Trước đó, trên The New York Times hồi đầu năm, Olsen cũng từng bày tỏ thấy khó khăn để trở thành một phần MCU vì không thể đảm nhận những phân đoạn diễn xuất mà cô thực sự muốn.

Elizabeth Olsen tiết lộ: “Nó khiến tôi mất đi khả năng để tham gia một số vai diễn mà tôi nghĩ phù hợp hơn với những gì tôi thích trên cương vị là khán giả. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng. Tôi đã có được sự đảm bảo về công việc này nhưng tôi đánh mất những thứ mà tôi cảm thấy đó là một phần con người của tôi. Tôi ngày càng xa rời điều đó”.

Thực tế đằng sau của kỹ xảo Marvel

Đây không phải là lần đầu tiên hãng Marvel gây phật lòng vì những hiệu ứng kỹ xảo. Trong tháng 7, hãng từng khiến dân tình xôn xao khi phải hứng chịu hàng loạt phản ứng trái chiều từ phía đội ngũ nhân viên VFX (kỹ xảo vi tính).

Rất nhiều tài khoản mạng xã hội, tự nhận là chuyên viên VFX từng làm việc với Marvel đã dùng những lời lẽ không tốt để tố hãng phim bóc lột, đưa ra yêu cầu vô lý trong suốt quá trình làm việc.

Đơn cử trên diễn đàn Reddit, có tài khoản Independent-Ad419 tạo chủ đề trò chuyện mang tên "Tôi thực sự phát bệnh và mệt mỏi khi làm việc với Marvel". Sau đó, người dùng để lại lời lẽ đầy phẫn nộ, cho rằng “Marvel là xưởng phim có phương pháp sản xuất và quản lý VFX tồi tệ nhất hiện nay”.

Đằng sau những hiệu ứng kỹ xảo nhà Marvel là những câu chuyện khó ngờ.

Các thông tin tiếp theo tiết lộ Marvel không trả lương xứng đáng cho ê-kíp với khối lượng công việc mà họ bỏ ra. Hãng luôn yêu cầu nhân viên phải sửa phần hình ảnh cho mỗi chương trình ở những phút cuối cùng, với cường độ làm việc căng thẳng.

Một tài khoản khác tên samvfx2015 chia sẻ: “Hồi còn làm Thor, họ yêu cầu tôi phải nộp sớm bản hoàn chỉnh của một phân đoạn từ trước hạn giao bài đến 2-3 tuần”. Hay tài khoản RANDVR viết: “Tôi làm ba dự án Marvel nối tiếp nhau, phải dậy từ 5:30, cực kỳ căng thẳng. Tôi không muốn tiếp tục nữa”. Ngoài ra, nhiều người dùng lên tiếng chia sẻ trải nghiệm làm việc không tốt với Marvel, tạo thành làn sóng phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Sự việc cũng khiến khán giả bắt đầu có cái nhìn hoàn toàn khác về Marvel. Phần lớn ý kiến đánh giá các hiệu ứng kỹ xảo gần đây của hãng không tốt. Điển hình là hiệu ứng con mắt thứ ba của Doctor Stranger (Benedict Cumberbatch) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), hay tạo hình người khổng lồ xanh She-Hulk (Tatiana Maslany) trong series She-Hulk: Attorney at Law (2020).

Cả hai hiệu ứng này đều được thực hiện qua loa, hoàn toàn kém xa những siêu phẩm cách đây hai thập niên của Hollywood như series The Lord of the Rings (2001-2003) hay Avatar (2009).

Sự cẩu thả trong phần hiệu ứng phần nào đã tố cáo Marvel, cho thấy hãng không thực sự đầu tư mạnh cho hình ảnh bất chấp kinh phí các phim đều ở mức cao, trung bình hơn 100 triệu USD .

Các hiệu ứng hình ảnh trong phim Marvel gần đây không được đánh giá cao.

So với các bình luận trên mạng xã hội, lời nói của Elizabeth Olsen mang sức nặng hơn hẳn. Điều đó cũng cho thấy sự dũng cảm của minh tinh, không ngần ngại đối đầu hãng phim lớn nhất nhì thế giới, tương tự cách Scarlett Johansson khơi mào “cuộc chiến” pháp lý với Marvel hồi năm ngoái.

Đáng chú ý, Elizabeth Olsen cũng là một trong số ít ngôi sao từng đóng Marvel dám lên tiếng Scarlett Johansson. Dàn sao nam như Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo... lại chưa hề có bất kỳ động thái nào đứng về phía nữ đồng nghiệp.

Với khán giả toàn cầu, nữ phù thủy Wanda Maximoff gắn liền với hình ảnh quyến rũ và những siêu năng lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhân vật lại khiến cho người đóng có những cảm xúc tiêu cực, để lại trải nghiệm không tốt. Đây quả thực là điều nực cười với một hãng phim nổi tiếng như Marvel.

Lần lượt bị các nhân viên lẫn những ngôi sao như Elizabeth Olsen và Scarlett Johansson phản ứng, có lẽ đã đến lúc Marvel xem lại về cách thức làm việc của mình.