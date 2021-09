Elizabeth Olsen trên phim trường ‘Doctor Strange 2’

Nữ diễn viên Elizabeth Olsen đã cùng các nhân viên hậu trường “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” chụp ảnh kỷ niệm sự kiện phim đóng máy.

ComicBook đưa tin ngày 9/9, chuyên gia tạo mẫu tóc Karen Bartek đã đăng bức ảnh chụp cùng Elizabeth Olsen tại phim trường Doctor Strange in the Multiverse of Madness nhân dịp tác phẩm đóng máy.

Bartek là gương mặt quen thuộc trong ê-kíp làm phim của Marvel Studios. Cô từng tham gia các dự án WandaVision (2021), Avengers: Endgame (2019), Captain Marvel (2019)…

Trong ảnh, Elizabeth Olsen mặc trang phục thoải mái, cười tươi tạo dáng cùng Karen Bartek và một người đồng nghiệp. Phần mô tả đi kèm bức ảnh viết: “Không còn ‘lạ’ nữa! Thêm một lần phim đóng máy” với màn chơi chữ giữa từ “lạ” - strange với họ của bác sĩ Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), nhân vật chính của loạt Doctor Strange.

Hình ảnh Elizabeth Olsen tại phim trường Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Kikibartek.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness khởi quay tại London, Anh từ tháng 4/11/2020. Tới 25/11, nữ diễn viên Elizabeth Olsen chính thức gia nhập đoàn phim. Tới tháng 4, Chủ tịch Marvel Kevin Feige tiết lộ họ đã sẵng sàng kết thúc đợt ghi hình chính của phim. Sau đó, đoàn tiếp tục thực hiện các đợt quay bổ sung, quay bù và quay lại trước khi chính thức đóng máy vào tháng 9.

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn New York Film Academy, Elizabeth Olsen đã chia sẻ những thay đổi diễn ra với Scarlett Witch từ cuối WandaVision tới Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Đạo diễn Sam Raimi rất đáng mến. Tôi học được nhiều điều từ ông ấy. Tôi cảm thấy khá lạ lẫm khi thủ vai Scarlet Witch trong WandaVision. Rồi sau đó tôi tiếp tục hóa thân thành nhân vật trong một tác phẩm gần với không khí của phim Marvel hơn. Giống gặp lại trường cũ, bạn xưa vậy”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ Doctor Strange in the Multiverse of Madness là bộ phim đáng sợ nhất từng ra mắt ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

“Đó là một phim đáng sợ. Giống như các tác phẩm của Sam Raimi trước đây. Ông ấy đang nỗ lực tạo ra một bộ phim Marvel đáng sợ nhất” - cô nói.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness được sắp lịch ra rạp từ 25/3/2022. Phim là chuyến phiêu lưu riêng thứ hai của Doctor Strange trên màn ảnh rộng.