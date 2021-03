Ekip của YouTuber nổi tiếng bị tố hiếp dâm tập thể

Các thương hiệu như Dollar Shave Club, DoorDash, EA Sports và HelloFresh tuyên bố ngừng hợp tác với Dobrik, YouTuber có hơn 18 triệu lượt đăng ký, vì cáo buộc hiếp dâm tập thể.

Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến xác nhận cắt hợp đồng với Dobrik - một YouTuber nổi tiếng - sau bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến ekip của người này.

Quyết định được đưa ra sau khi một phụ nữ là cựu thành viên nhóm sáng tạo “Vlog Squad” của Dobrik tố bị ekip hiếp dâm tập thể trong buổi quay video hồi 2018.

Dobrik mất hàng loạt hợp đồng lớn sau khi bê bối bị phanh phui. Ảnh: Business Insider.

Theo Business Insider, người phụ nữ này nói rằng các thành viên cho cô uống rượu đến mức say mèm. Sau đó, bị ép quan hệ tình dục tập thể và quay video suốt cả đêm.

Dobrik đã đăng video xin lỗi sau khi vụ việc bị phanh phui, khẳng định xem đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

Business Insider liên hệ 33 thương hiệu có hợp đồng với Dobrik gần đây để hỏi về tình trạng quan hệ đối tác và kế hoạch tương lai. Có 8 công ty hàng đầu tuyên bố ngừng hợp tác, bao gồm cả Dollar Shave Club, DoorDash, EA Sports và HelloFresh.

Quan hệ đối tác với các thương hiệu là nguồn thu nhập chính của nhiều nhà sáng tạo nội dung. Việc mất hợp đồng có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Dobrik, bao gồm các nền tảng như YouTube, Instagram (14 triệu lượt theo dõi) và TikTok (26 triệu người hâm mộ).

Theo ước tính của Forbes, hợp đồng với các công ty lớn giúp Dobrik kiếm được 15,5 triệu USD (trước thuế) trong khoảng thời gian 6/2019-6/2020.

Một số thương hiệu khác cho biết đang xem xét lại mối quan hệ với YouTuber này hoặc từ chối bình luận.

Bên cạnh việc nổi tiếng trên lĩnh vực sáng tạo nội dung, Dobrik còn là đồng sáng lập của ứng dụng chia sẻ ảnh Dispo. App này đã thu hút sự quan tâm của dư luận kể từ khi ra mắt vào tháng 2 và được định giá 200 triệu USD .

Các nhà đầu tư lớn của Dispo bao gồm người đồng sáng lập Reddit, Alexis Ohanian, quỹ Seven Seven Six và Spark Capital.

Ohanian, Spark Capital và đại diện Dispo đã không phản hồi về bê bối của Dobrik.