Loạt trang phục mới của Người Nhện

Trong loạt truyện mới "Edge of Spider-Verse”, Marvel đã tiết lộ một vài bộ phục trang mới dành cho các Người Nhện. Đặc biệt, phiên bản khủng long cũng có “đồ chơi” mới.

Từ lâu, Người Nhện đã là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của Marvel, kể cả ở truyện tranh (comic) hay trong phim. Trong sự kiện Marvel's Edge of Spider-Verse, loạt truyện mới về gia đình Người Nhện (Spider-Man Family), sự trở lại của nhà văn Dan Slott đã trang bị nhiều bộ cánh mới cho người hùng của chúng ta.

Nhiều thành viên của "gia đình Nhện" sẽ xuất hiện trong loạt truyện mới này. Ảnh: Comicbook.

Edge of Spider-Verse là series gồm nhiều phần, mỗi phần sẽ là một câu chuyện về những phiên bản Người Nhện quen thuộc và cả mới nổi khác nhau. Qua đó tạo ra sự phong phú, mới mẻ cho Spider-Man.

Thông qua series này và sự góp mặt của Dan Slott, Marvel dự định sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự kiện đặc biệt vào cuối năm nay, hứa hẹn sẽ đem đến một kết thúc tuyệt vời cho Spider-Verse. Đó có thể là sự chuẩn bị cho series End of Spider-Verse.

Trong đó, chú khủng long Spider-Rex cũng có phục trang mới. Ảnh: Comicbook.

Trong loạt truyện lần này, Edge of Spider-Verse đã mang đến những bộ phục trang bắt mắt dành cho các Nhện. Trong đó, bìa của Edge of Spider-Verse #1 đã cho độc giả thấy được bộ đồ mới của Araña. Bộ cánh mới này của Araña được sáng tạo bởi nghệ sĩ Humberto Ramos.

Araña hay Anya Corazon (Earth-616) ra mắt lần đầu trong Amazing Fantasy #1 năm 2004. Cô là một trong những nhân vật chính của loạt phim hoạt hình về Người Nhện được Marvel sản xuất và phát trên Disney XD. Trong truyện tranh, Araña cũng được xây dựng như một trong những Người Nhện mạnh mẽ nhất đi kèm cá tính độc đáo.

Cũng trong loạt truyện này, Dan Slott và Martin Coccolo giới thiệu tới độc giả Spider-Laird, một anh hùng mới từ Scottish Highlands vào thế kỷ 18; Spider-Woman; chú khủng long Spider-Rex và chàng nhện bí ẩn Spider-Man Noir.

Rất có thể, Edge of Spider-Verse sẽ là nền tảng cho phần kết của Spider-Verse. Ảnh: Comicbook.

"Marvel đã quyết định làm điều không tưởng, một điều thực sự lớn và đưa mạch truyện của Spider-Verse đến một cái kết bùng nổ, hoành tráng", Slott chia sẻ trên trang Polygon.

Khi được hỏi liệu rằng End of Spider-Verse có thực sự là phần cuối của Spider-Verse hay không, Slott đã vui vẻ trả lời rằng cái chết không bao giờ là điểm kết thúc trong thế giới truyện tranh.

Được biết, Edge of Spider-Verse do Dan Slott, Alex Segura, Karla Pacheco, Dustin Weaver và D.J. Bryant sáng tác. Bìa chính sẽ do Josemaria Casanovas phụ trách, trong khi các phiên bản bìa khác được giao nhiệm vụ cho Leinil Francis Yu, Humberto Ramos và Skorttie Young. Đây hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn dành cho các fan của Người Nhện.