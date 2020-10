Eddie Redmayne một màu và nguy cơ bị đào thải

Chủ nhân tượng vàng Oscar 2015 gây thất vọng khi diễn xuất ngày càng thiếu đa dạng và lặp lại chính mình.

Góp mặt trong tác phẩm đang nhận nhiều lời khen The Trial of the Chicago 7, song Eddie Redmayne lại là điểm tối của phim. Ngôi sao 38 tuổi bị giới phê bình chê diễn xuất nhạt nhòa và biểu cảm nhàm chán.

Không phải lần đầu Eddie bị nghi ngờ thực lực. Có lẽ, kể từ sau tượng vàng Oscar cho The Theory of Everything, tài tử đã ngủ quên trong chiến thắng.

Từng thành công với loạt vai nặng ký trong Les Misérables, The Theory of Everything hay Danish Girl, Eddie giờ đây khiến cho nhân vật mà anh đảm nhận trở nên rập khuôn và gây thất vọng lớn.

Vai diễn của Eddie Redmayne trong The Trial of the Chicago 7 bị chê tẻ nhạt. Ảnh: IMDb.

Những vai diễn na ná nhau

Như nhiều đồng hương nước Anh, Eddie Redmayne khởi đầu sự nghiệp từ kịch nghệ. Chuyển mình qua điện ảnh, nam diễn viên giữ được nét diễn cá tính.

Tự nhận mình chẳng nổi trội hay biết cách giao tiếp chuyên nghiệp, Eddie thu hút khán giả bởi sự bẽn lẽn, khép kín. "Tôi nhạt, dễ xúc động và không quá tự tin như mọi người nghĩ", anh thừa nhận trên Psychologies.

Không thể không nói, trong những cái tên xuất thân từ xứ sương mù cùng thế hệ như Benedict Cumberbatch hoặc Tom Hiddleston, Eddie bứt phá hơn hẳn với hai đề cử Oscar và một lần chiến thắng.

Năm 2015, anh hóa thân thành nhà vật lý học Stephen Hawking trong tác phẩm The Theory of Everything. Diễn xuất chân thực, nhẹ nhàng và tự nhiên giúp Eddie Redmayne lột tả trọn vẹn cuộc đời nhà khoa học vĩ đại bật nhất lịch sử trên màn ảnh rộng.

Viện hàn lâm đã xướng tên anh tại hạng mục Nam chính xuất sắc nhờ tác phẩm này. Khi đó, anh đối đầu trực tiếp với những đối thủ đáng gờm là Michael Keaton, Steve Carell và Bradley Cooper.

Lối diễn ngại ngùng được Eddie Redmayne vận dụng ở hầu hết phim. Ảnh: IMDb.

Sau hiệu ứng tích cực của phim, Eddie được nhiều nhà sản xuất săn đón. Giữa các kịch bản xuất sắc, anh chọn The Danish Girl để nhập tâm thành Lili Elbe - người chuyển giới đầu tiên.

Lần nữa, Eddie có thêm một đề cử Oscar, với vai được đầu tư tỉ mỉ và chăm chút này. Thế nhưng lại nổ ra nhiều luồng dư luận trái chiều. Không ít người khen nàng Lili Elbe của Eddie nữ tính và tinh tế. Nhưng ngược lại, nhiều đánh giá tài tử thiếu đột phá. Cả Lili Elbe lẫn Stephen Hawking đều thấp thoáng cá tính của chính Eddie - bẽn lẽn, e dè và kín đáo.

Nhưng Fantastic Beasts mới là tác phẩm khiến Eddie Redmayne bị phản đối dữ dội nhất. Qua lối thể hiện của anh, nhân vật phù thủy Newt Scamander dù thích phiêu lưu, có tình yêu bất tận với sinh vật huyền bí, song vẫn mang tính cách ngượng ngùng và luôn bối rối trước người khác. Đây lại là một phiên bản Eddie Redmayne trên màn ảnh rộng.

Tờ The Stranger thẳng thừng chê bai: "Giá như kịch bản Fantastic Beasts có cảnh Newt Scamander bị ếm lời nguyền hành hạ, khi ấy chúng ta mới có thể thấy Eddie Redmayne biểu cảm đa dạng hơn".

Gần đây, khi đóng phim chính kịch The Trial of Chicago 7, anh gây chán ngán vì dáng vẻ ủy mị thường lệ. Nhân vật Eddie thủ vai là nhà chính trị có thật trong lịch sử Tom Hayden. Tuy nhiên, Tom hiện lên mờ nhạt và thiếu chính kiến qua tạo hình của Eddie.

“Eddie Redmayne khéo léo tạo nên vẻ ôn hòa cho Tom Hayden nhưng vô tình biến nhà chính trị sôi nổi của thế giới thành một người không đáng để bàn tới”, tờ Our Movie Life đánh giá.

Thay đổi hay bị đào thải?

Eddie Redmayne từng được gọi là "tắc kè hoa" của Hollywood. Nhưng giờ đây, danh xưng đó không còn được nhắc đến nữa.

Một bình luận trên Rottens Tomatoes quan điểm: “Eddie Redmayne không còn tạo ra chút bất ngờ nào cho các phim anh ấy đóng. Eddie cứ như vậy, lặp lại một khuôn mẫu từ nhà vật lý học, cô gái chuyển giới hay gã phù thủy, đều cùng một kiểu”.

Trung thành với lối thể hiện nhẹ nhàng, đôi lúc vụng về, Eddie bị đặt dấu chấm hỏi: "Liệu anh có đang đi theo con đường của Johnny Depp?".

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh tình cũ Amber Heard dù đóng khung trong một phong cách nhưng sự biến hóa là khác nhau, có cả nét tưng tửng và điên rồ trong đó.

Sự quái dị của thuyền trưởng Jack Sparrow trong Pirates of the Caribbean khác với vẻ thần bí của The Mad Hatter trong Alice in Wonderland và cũng hoàn toàn không giống Grindelwald tham vọng ở Fantastic Beasts. Depp không lặp lại chính mình, Eddie thì có.

Vai diễn phù thủy Newt Scamander đã để lộ điểm yếu diễn xuất một màu của chủ nhân tượng vàng Oscar 2015. Ảnh: Warner Bros.

Cúi đầu thẹn thùng, ánh mắt ngập ngừng cảm xúc, nụ cười hồn nhiên pha lẫn chua xót là thứ dễ nhìn thấy ở Eddie. Khán giả cho rằng các nhân vật của ngôi sao người Anh là phiên bản của chính anh nhưng ở thế giới khác, bối cảnh khác.

“Chỉ có một cá tính, nhân vật mà Eddie Redmayne thể hiện hầu như đều giống anh ấy ngoài đời. Một gã dễ thương, đôi lúc ngại ngùng nhưng thiếu cá tính”, trang The Stranger đưa ra bình luận.

Đi vào lối mòn là cách "giết chết" một diễn viên rất nhanh. Có thể định hình phong cách nhưng việc đóng khung diễn xuất sẽ tự đào thải chính mình. Phương án duy nhất là phải nỗ lực làm khác đi để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn.

Eddie Redmayne từng nhận tượng vàng Oscar cho cách thể hiện tài tình, tuy nhiên việc ngại thay đổi sẽ khiến anh dễ bị quên lãng tại Hollywood khắc nghiệt - nơi luôn cần sự đổi mới mỗi ngày.