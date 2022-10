Eddie Redmayne đánh cắp đồ từ phim trường

Nam diễn viên "Fantastic Beasts" thừa nhận đã lấy trộm thành công một số đồ đạc trên phim trường. Tuy nhiên, anh từng một lần bị đồng nghiệp "bắt quả tang".

Eddie thú nhận đánh cắp đồ trên phim trường.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter gần đây, Eddie Redmayne thú nhận đã đánh cắp nhiều đạo cụ từ trường quay các bộ phim mà anh tham gia.

Nam diễn viên tiết lộ mình từng “đút túi” một số đồ vật từ phim trường The Theory of Everything (2014). Chưa dừng lại ở đó, khi tham gia ghi hình cho series đình đám Fantastic Beasts, anh đã cố gắng lấy trộm chiếc cặp kỳ diệu của nhân vật Newt, nơi chứa đựng các sinh vật huyền bí xuất hiện trong phim.

Tuy nhiên, ngôi sao 40 tuổi không thuận lợi trong lần ra tay này vì bị cô bạn đồng nghiệp Jessica Chastain phát hiện. Nữ diễn viên đã không ngừng trêu chọc Eddie và dọa dẫm sẽ “bóc mẽ” hành vi này của anh trước mặt mọi người. Cả hai sau đó cùng phá ra cười và Eddie cuối cùng vẫn nhanh tay đánh cắp chiếc cặp, không quên “cầu xin” bạn diễn đừng nói cho ai biết.

Không chỉ là đồng nghiệp, bộ đôi còn là những người bạn khá thân thiết ngoài đời. Cả hai cùng góp mặt trong một số bộ phim và cũng không ít lần dành cho nhau những lời khen có cánh. Gần đây nhất, dự án The Good Nurse đánh dấu sự tái hợp của họ. Eddie sẽ thủ vai bác sĩ sát nhân Cullen, trong khi Jessica hóa thân thành Amy Loughren, một nữ y tá đồng nghiệp.

Eddie từng bị Jessica "bắt quả tang" trộm đồ trên trường quay. Ảnh: Reuters.

Eddie Redmayne là một nam diễn viên triển vọng của Hollywood. Anh liên tục được “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều tác phẩm đình đám khoảng thời gian gần đây. Một số bộ phim nổi tiếng mà anh tham gia có thể kể tới như The Theory of Everything (2014), The Danish Girl (2015) hay series Fantastic Beasts,...

Xuyên suốt sự nghiệp, nam diễn viên đã gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó, anh nhận được một giải Oscar, một giải Quả cầu vàng và một giải BAFTA đều cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc, bên cạnh nhiều giải thưởng và đề cử quan trọng khác.

Tuy nhiên, khi dõi theo hành trình của Eddie trên màn ảnh, nhiều khán giả cho rằng anh bị “một màu” và “đi vào vết xe đổ” của tài tử Johnny Depp. Những nhân vật mà anh thể hiện đều khá tốt, nhưng chỉ dừng lại ở mức tròn vai, không đặc biệt, và cũng chẳng để lại quá nhiều ấn tượng.

Người hâm mộ cho rằng, có lẽ đã đến lúc Eddie Redmayne cần phải lột xác, thoát khỏi những vai diễn cũ để tạo nên một vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp điện ảnh.