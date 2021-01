Eddie Redmayne bơi giữa trời đông khi ghi hình

Trong loạt "Fantastic Beasts", Eddie Redmayne vào vai Newt Scamander, phù thủy kiêm nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí.

Trong bài phỏng vấn thuộc series Actors on Actors của Variety, Eddie Redmayne và Jamie Dornan đã có những chia sẻ về vai diễn mới, cũng như tình bạn thân thiết giữa hai người.

Mới đây, Jamie Dornan vào vai một người đàn ông Ireland cố gắng tìm hiểu những cảm xúc phức tạp với cô hàng xóm trong bộ phim chính kịch, lãng mạn Wild Mountain Thyme.

Eddie Remayne và Jamie Dornan là đôi bạn thân thiết. Ảnh: Cosmopolitan.

Bạn diễn của anh trong bộ phim do John Patrick Shanley đạo diễn là minh tinh Emily Blunt. Tác phẩm phát hành tháng 12/2020.

Về phần Eddie Redmayne, tác phẩm mới của nam diễn viên là The Trial of the Chicago 7, ra mắt hồi tháng 9/2020 trên dịch vụ Netflix.

Trong bộ phim của biên kịch, kiêm đạo diễn Aaron Sorkin, Redmayne vào vai nhà hoạt động phản chiến Tom Hayden. Hayden và cộng sự bị đưa ra tòa vì tổ chức biểu tình tại sự kiện Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ Mỹ năm 1968.

Redmayne đang trong thời gian ghi hình bộ phim Fantastic Beasts 3. Phần mới nhất trong loạt phim chuyển thể từ tác phẩm của J.K. Rowling đã trải qua không ít thăng trầm.

Bom tấn của Warner Bros. buộc phải hoãn kế hoạch khởi quay vào mùa hè 2020 vì Covid-19 bùng phát. Tiếp đến, ê-kíp phải chọn lại diễn viên vào vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald sau khi Johnny Depp thua kiện tờ The Sun. Vai diễn hiện đã về tay tài tử Đan Mạch Mads Mikkelsen.

Newt Scamander là nhân vật chính của loạt phim Fantastic Beasts. Ảnh: Warner Bros.

Nói về vai diễn của bạn thân trong loạt Fantastic Beasts, Jamie Dorman hồi tưởng thời điểm Eddie Redmayne nhận tin trúng vai Newt Scamander, cả hai đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

“Cậu có thể tiết lộ cho khán giả biết một vài chi tiết thú vị trong Fantastic Beasts 3 không?”, Dornan hỏi Redmayne. “Hiện tôi không thể tiết lộ điều gì hơn ngoài chuyện có một vài cảnh quay đêm ở Watford, Leavesden (Anh)", Redmayne nói.

Anh tiếp tục: "Ban đầu, các cảnh này diễn ra dưới nước, được viết để thực hiện vào mùa hè. Nhưng vì lệnh cách ly toàn xã hội, đoàn phim phải tạm dừng sản xuất, khiến lịch quay cảnh này bị đẩy tới đầu tháng 12. Thế là trong chớp mắt, tớ được một vé đi bơi ngoài trời, giữa mùa đông nước Anh”.