Ed Sheeran trồng rừng trên khu đất của mình

Nam ca sĩ 29 tuổi chi hàng chục nghìn bảng Anh để cải tạo không gian sinh sống cho những loài động vật hoang dã trên chính khu đất của anh.

Theo The Sun, giọng ca Shape of You quyết định chi hàng chục nghìn bảng Anh để tạo nên khu rừng trong mảnh đất rộng lớn của anh tại Suffolk, Anh quốc. Đây cũng là nơi vợ chồng nam ca sĩ đang sinh sống.

"Ed Sheeran muốn trồng thật nhiều cây trong khu đất. Vợ anh ấy rất hào hứng với ý tưởng này. Cả hai hình dung đó sẽ là cánh rừng rậm rộng lớn, có nhiều động vật hoang dã. Kế hoạch của Ed sẽ giúp giảm lượng khí carbon thải ra môi trường", nguồn tin nói.

Báo Anh cho biết nam ca sĩ đã trồng nhiều loài cây cao lớn bên ngoài khu đất. Dự án dự kiến hoàn tất trong vòng bốn năm tới.

Khu đất rộng lớn ở Suffolk thuộc sở hữu của Ed Sheeran. Ảnh: The Sun.

Trước đây, Sheeran chia sẻ anh thích sống ở miền đông nước Anh vì dân địa phương đối xử với anh rất tốt. "Tôi nghĩ điểm đẹp nhất ở đây là cách giao tiếp của mọi người, không ai đối xử khác biệt với tôi. Kể cả những người bán cá hay khoai tây chiên lề đường, họ cũng xem tôi như người bình thường".

Đầu 2020, vợ chồng Ed Sheeran dọn về Suffolk sinh sống. Dân địa phương gọi khu đất của hai người là Sheeranville (làng Sheeran). Tại đây, Sheeran xây dựng căn biệt thự hơn 1 triệu USD , trang trại trồng trọt và chăn nuôi gia cầm trị giá 578.000 USD , một căn hộ khác khoảng 1,2 triệu USD và ngôi nhà gỗ hơn 670.000 USD .

Mỗi ngày, nam ca sĩ ra thăm vườn rau hữu cơ. Ngôi sao xứ sương mù xây nhà kính để trồng nhiều loại thực vật. Ngoài gà, Sheeran còn nuôi cừu và dê trên đồng cỏ cạnh nhà.

Vợ chồng nam ca sĩ vừa đón con đầu lòng. Ảnh: Daily Mail.

The Sun cho biết Ed Sheeran đang sửa lại biệt thự để có không gian riêng cho con đầu lòng. Vợ anh mới hạ sinh bé gái Lyra Antarctica Seaborn Sheeran hồi đầu tháng 9.

Ed Sheeran tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ca hát từ 2019 để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, theo chia sẻ của người quản lý Stuart Camp, anh đang thu âm bài hát mới và hứa hẹn công phá bảng xếp hạng vào đầu năm sau.